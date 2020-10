Weniger Zuschüsse und Spenden für den Hospizverein Springe

Springe

Mit Sorge blickt Jens Laugesen auf die Finanzen des Springer Hospizvereins. Nicht nur ein massiver Spendeneinbruch macht den Ehrenamtlichen zu schaffen, auch die Zuschüsse der Krankenkassen werden deutlich geringer ausfallen, sagt der Vorsitzende.

Problem Nummer eins: Der Hospizverein bekommt für die Anzahl der Sterbebegleitungen Zuschüsse von den Krankenkassen. Von diesem Geld wird etwa die Miete der Räume An der Bleiche bezahlt oder auch die Personalkosten für die beiden Koordinatorinnen Susanne Rokahr und Katrin Moormeister. Doch wegen der Corona-Pandemie war den Ehrenamtlichen der Zutritt zu den Pflegeheimen zeitweise komplett untersagt – demnach ist die Anzahl der Begleitungen in diesem Jahr geringer. „Normalerweise haben wir zwischen 60 bis 70 Begleitungen jährlich; dieses Jahr sind es etwa die Hälfte“, sagt Laugesen. Das werde sich nun auf die Finanzen auswirken.

Anzeige

„Was wir aber zum Beispiel gar nicht bezahlt bekommen, sind die Trauerangebote“, so Laugesen. Diese würden ausschließlich über Spenden finanziert. Die seien aber wegen der Corona-Krise eingebrochen – Problem Nummer zwei. „Wir haben etwa ein Drittel des Spendenaufkommens als sonst.“ Das liege unter anderem daran, dass die Ehrenamtlichen auch weniger in die Sterbebegleitungen eingebunden waren. Dabei sei die Not während des Lockdowns groß gewesen, weiß Moormeister. „Es gab Hilferufe, weil viele komplett isoliert waren“, sagt Moormeister. Laugesen selbst begleitet derzeit einen schwer kranken Menschen auf seinem letzten Weg – „ich darf als einziger ins Heim, die Angehörigen nicht. Wir sind also das Bindeglied nach draußen.“ Es sei natürlich richtig, die älteren Menschen vor einer Corona-Ansteckung zu schützen. „Wir haben aber auch gehört, dass manche an Einsamkeit gestorben sind“, weiß Moormeister. Die Angst, alleine zu sterben, sei groß gewesen.

Um Kosten zu sparen, wurden die beiden Koordinatorinnen in Kurzarbeit geschickt. Zusätzliches Geld haben aber die Räume gekostet, die der Hospizverein teilweise anmieten musste. Für die Ausbildung neuer Ehrenamtlicher hatte der Verein die Schulung in das DRK-Haus verlegen müssen, um den Mindestabstand einhalten zu können. Die Räume des Vereins seien dafür zu klein.

„Ich möchte mir nicht vorstellen müssen, was passiert, wenn wir das Angebot in Springe nicht mehr anbieten können“, sagt Laugesen, der die Finanzen „dahinschwinden“ sieht. Wichtig sei nun, nicht in eine Schockstarre zu verfallen. „Aber wir wissen nicht, wie wir planen sollen.“ Laugesen ist auch beim Landesstützpunkt Hospizarbeit und Palliativversorgung Niedersachsen aktiv und weiß, dass wegen der Corona-Pandemie bereits drei Hospize im Bundesland schließen mussten. Auch andere Branchen seien wirtschaftlich stark von der Krise betroffen, so Laugesen. Wegen Kurzarbeit ginge es vielen Arbeitnehmern ebenfalls schlecht. „Aber wir möchten den Hospizgedanken weiter in die Gesellschaft tragen, dass das Leben zum Sterben dazugehört.“ Es sei wichtig, auch für Angehörige, die einen geliebten Menschen verloren haben, weiter ansprechbar zu sein. „So was braucht jede Stadt.“ Ein besonderes Lob möchten er und Moormeister an die Ehrenamtlichen richten, die dem Verein treu geblieben seien. „Das ist angesichts der Corona-Krise nicht selbstverständlich.“

Von Saskia Helmbrecht