Wenn das Smartphone zum Tatort wird

Springe

Alle elektronischen Nachrichten, von E-Mails bis zu Messanger-Diensten wie WhatsApp, können samt einem gekaperten Account von Kriminellen täuschend echt gefälscht sein. Gleiches gilt für nachgemachte Internetseiten. Ziel der Täter ist stets, die Daten von Konten, Passwörtern und anderen Zugängen wie zu Online-Shops zu ergaunern, um damit Bestellungen auszulösen, die dann an die Täter umgeleitet werden. Gemeinsam mit dem Präventionsbeauftragten des Zentralen Kriminaldienstes in der Polizeidirektion Hannover, Kriminalhauptkommissar Michael Huwald, und dem Kontaktbeamten des Polizeikommissariats Springe, Polizeihauptkommissar Jens Günther, erläutern wir den Lesern die verbreiteten Tricks und geben Tipps zur Prävention.

Aktuelle Software-Updates und Antiviren-Programm notwendig

Anzeige

Nutzer sollten stets die Software des Betriebssystems und aller weiteren Programme auf Smartphones, Personal-Computern, Tablets, Notebooks und in Routern auf dem neusten Stand halten. Auf allen Computern sollte eine separate Antiviren-Software genutzt werden, die infizierte Internetseiten und E-Mails mit Schadsoftware beim Aufruf automatisch sperrt.

Anrufe von „Microsoft-Mitarbeitern“

Ein „Mitarbeiter“ von „ Microsoft“ ruft über das Festnetz an. Im Display des Telefons erscheint eine fiktive Telefonnummer. Der Mann fragt in gebrochenem Englisch oder Deutsch, oft mit indischem Akzent und Callcenter-Geräuschen im Hintergrund, ob Nutzer an ihrem Computer sitzen. Das Telefonat sollte sofort beendet und die angezeigte Nummer nicht zurückgerufen werden.

Wer nicht auflegt, bekommt oft das Märchen aufgetischt, dass ein gefährlicher Virus im Umlauf sei, beziehungsweise sich schon auf dem Computer befinde und nur vom „Kundenservice“ des Softwareherstellers (also vom anrufenden Kriminellen) beseitigt werden könne. Dann werden Opfer angeleitet, die im Betriebssystem enthaltene Freischaltung für die Funktion als „Remotedesktop“ mit ein paar Klicks vorzunehmen. Damit werden alle „Türen“ geöffnet, und die Kriminellen haben direkten Zugriff auf den gesamten Computer. Kein Mitarbeiter von Microsoft oder eines anderen Softwareherstellers ruft einen Endkunden zu einem angeblichen Virus oder anderen Geschehen an. Mit der Registrierung der Software kann sich der Kunde für einen Newsletter anmelden, über die Verbraucher aktuelle Informationen direkt erhalten.

Anrufe einer Computerstimme zu vermeintlichen Gewinnen

Wenn ein Anruf eingeht, ohne dass eine Telefonnummer im Display erscheint, und eine laute im Stakkato sprechende weibliche Stimme samt untermalender Musik verspricht, dass der Angerufene einen hohen Geldbetrag oder ein Auto einer Nobelmarke gewonnen habe, ist Skepsis geboten. Oft werden die Opfer mehrfach aufgefordert, eine angesagte Taste zu drücken. In dem Fall sollte sofort aufgelegt werden. Der Anruf kommt von einem Sprachcomputer. Wird die angesagte Taste gedrückt, landet das Gespräch im Ausland und der Angerufene zahlt die hohen Verbindungskosten, ohne dass jemals ein Gewinn folgt.

Drittanbietersperre bei den Netzbetreibern einrichten

Nutzer sollten eine kostenfreie Drittanbietersperre bei ihrem Mobilfunknetzbetreiber für das Smartphone einrichten lassen. Laut Bundesnetzagentur handelt es sich dabei um Angebote, die über die Mobilfunkrechnung abgerechnet werden und von Dritten, das heißt nicht vom eigenen Telekommunikationsunternehmen angeboten werden. Dazu zählen entgeltliche Angebote in Appstores, Kartenverkauf wie ÖPNV-Karten, Parktickets, E-Books, Musikangebote, Streamingdienste, Kleinspenden für gemeinnützige Zwecke und Abonnements.

E-Mail-Adressen und Webseiten können gefährlich sein

Alle Remotezugriffe, also die Möglichkeit, von außen auf Computer und Smartphones zuzugreifen, sollten gesperrt werden. Vorsicht ist angebracht, wenn sich E-Mails unbekannter und gefälschter Absender im Posteingang befinden. Oft hilft es, sich die genaue Schreibweise der Adresse anzuschauen. Ist darin auch nur ein Buchstabe falsch oder zu viel oder zu wenig, ist die Mail vermutlich gefälscht und sollte gelöscht werden. Kriminelle nutzen Software, um damit aus Vor- und Nachnamen E-Mail-Adresse, mit den Domains der bekanntesten Provider zu generieren.

Von Bernhard Herrmann