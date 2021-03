Wennigsen/Barsinghausen/Springe

Tipps für Wanderer und Radfahrer, Informationen zu Veranstaltungen und Portraits der umliegenden Gemeinden: Wer eine Fahrt in den Deister plant, der findet unter deister.de allerlei Informationen zu seinem Ausflugsziel. Der Arbeitskreis Deister hat nun seine Homepage überarbeitet.

Ausdrucksstarke Bilder, ein neues Design, sowie jede Menge Planungs- und Aufenthalts-Tipps erwartet die Besucher laut Arbeitskreis Deister auf seiner neuen Homepage. „Inspiration, Information und Service sind die Kernelemente des zugrundeliegenden Web-Konzeptes. Ein responsives Design zur mobilen Nutzung wird es auch bald geben“, kündigt der Arbeitskreis Deister an.

Die Mitglieder des Arbeitskreises mit Vertretern aus Bad Münder, Bad Nenndorf, Barsinghausen, Rodenberg, Springe und Wennigsen sind überzeugt, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann. Viele neue Informationen erwarten den Internetbesucher für die Ausflugsplanung von zu Hause aus. Auch zukünftig werden Themen und Informationen kontinuierlich weiterentwickelt, ergänzt und gepflegt, versichert der Arbeitskreis. Dabei stehen Informationen zum Deister, zu den umliegenden Gemeinden, zu Wander- und Radfahrtipps sowie Veranstaltungen im Vordergrund.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gefördert wird die neue Internetseite durch die Initiative „Niedersachsen vernetzt“. Die Mitglieder des Azubi-Projekt des Fördervereins für regionale Entwicklung haben den Internetauftritt gestaltet.

Informationen zum Deistertag 2021

Normalerweise lädt der Deistertag jedes Jahr im Frühling als Saisonauftakt zu spannenden Entdeckungen und Ausflügen in und um den Deister ein. Ob die Wanderungen, Radtouren, Naturerlebnisse und Konzerte wie geplant am 9. Mai in gewohnter Form stattfinden können, wird bis Ende März vom Arbeitskreis in Abstimmung mit der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) entschieden.

Von Lisa Malecha