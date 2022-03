Springe

Das Denkmal thront über den Dächern der Stadt Springe am Hang des Deisters. Es ist ein halbrundes Bauwerk mit einer Stele drauf, auf der nachts eine stilisierte Glühbirne leuchtet. Einer steinernen Tafel kann man entnehmen, dass mit diesem Denkmal ein gewisser Heinrich Göbel geehrt werden solle, der der „Erfinder der elektr. Glühlampe“ sei. Was leider falsch ist.

Im Zentrum von Springe, in der Straße Am Oberntor, hängt an einem Fachwerkhaus eine weitere Tafel, laut der hier „der Erfinder der elektrischen Glühlampe Heinrich Göbel geboren“ wurde – auch falsch, beides. Ein paar Schritte die Straße runter taucht noch ein Denkmal für Göbel auf, eine Stahlskulptur, und auf einer seitlichen Tafel steht zu lesen, besagter Heinrich Göbel „erfand 1854 die erste Glühfadenlampe“. Zwei Absätze weiter heißt es gar: „1893 konnte er in einem Patentprozess nachweisen, dass er bereits 25 Jahre vor Edison eine brauchbare Glühlampe erfunden hatte.“ Auch das entspricht nicht der Wahrheit.

Zwischen Provinzposse und Welthistorie

Was hat es mit diesem Herrn Göbel und der Glühlampe und der Stadt Springe am Deister auf sich? Wieso wird dort etwas behauptet, das nicht zutrifft? Tatsächlich handelt es sich um eine alte Geschichte und zudem um einen seit Jahren schwelenden Streit, angesiedelt irgendwo zwischen Provinzposse und Welthistorie.

Wurde als Erfinder der Glühbirne verehrt, war’s aber nicht: Heinrich Göbel aus Springe auf einem undatierten Foto. Quelle: Handout

Johann Heinrich Christoph Conrad Göbel wurde am 20. April 1818 in Springe geboren. Er absolvierte eine Schlosserlehre und arbeitete danach als Uhrmacher. Im November 1848 wanderte er mit seiner Familie in die USA aus. In New York betrieb er ein Geschäft für Uhren, Schmuck und Brillen und reparierte feinmechanische Geräte; er wurde amerikanischer Staatsbürger und nannte sich Henry Goebel.

Göbel hielt drei Patente. Eines bezog sich auf Nähmaschinen, eines auf eine Vakuumpumpe, eines auf die Verbindung von stromführenden Drähten und Kohlefäden in Glühlampen. Historisch belegt ist, dass Göbel lediglich mit Glühlampen experimentiert hat. Dennoch gab er 1893 als Zeuge in einem Patentrechtsprozess in den USA eine eidesstattliche Erklärung ab, er selbst habe schon mehr als 20 Jahre zuvor eine Glühlampe mit einem Kohlefaden aus Bambus hergestellt. Das Verfahren richtete sich gegen Firmen, die Glühbirnen produzierten, ohne die Erlaubnis dazu vom Patentinhaber Thomas Alva Edison zu haben. Diese Firmen wollten Göbels angebliche Erfindung als Beleg dafür nutzen, dass Edison zu Unrecht auf seinem Patent beharrte.

Vom Sockel gestoßen? Göbel-Denkmal in der Straße Am Oberntor, Springe. Quelle: Bert Strebe

Um die Angelegenheit noch ein wenig komplizierter zu machen: Edison gilt zwar oft als Erfinder der Glühbirne, war es aber tatsächlich auch nicht. Er hatte die Erfahrungen früherer Tüftler genutzt, hatte Patente anderer gekauft, hatte Vorhandenes weiterentwickelt. Doch es gelang ihm, die Glühlampe zur Marktreife zu bringen. 1880 bekam er das Patent Nr. 223.898 für die „Electric Lamp“. Verlässliches Licht ohne Feuer in geschlossenen Räumen – es war eine technische und kulturelle Revolution.

Keine Beweise

Göbel starb, bevor der Prozess endete. Ein Urteil gab es nicht, doch das Gericht hielt die Aussagen des Zeugen für wenig glaubwürdig. Ein Beweis für eine Erfindung einer Glühlampe durch Göbel wurde nie vorgelegt. Doch die Falschaussage in dem Prozess kam durch einen deutschen Physiker namens Hermann Beckmann nach Deutschland und nach Springe – und begründete den Göbel-Irrtum.

Tafeln am Göbel-Denkmal im Springer Zentrum: Die Erfindung der Glühlampe durch Göbel wird immer noch behauptet, von einer Korrektur liest man erst was, wenn man den QR-Code scannt. Quelle: Bert Strebe

All das hat der Springer Geschichtslehrer Hans-Christian Rohde recherchiert, nachdem er sich im Jahr 2004 über ein Jubiläum gewundert hatte: „150 Jahre elektrische Glühlampe“, verkündete beispielsweise eine Sonderbriefmarke der Deutschen Post, die eine gewöhnliche Schraubglühbirne und eine sogenannte „Göbellampe“ angeblich von 1854 zeigte – eine Kölnischwasserflasche mit verkohltem Bambusfaden drin. Rohde begann zu recherchieren. Das endete mit einer Doktorarbeit, 2007 als Buch mit dem Titel „Die Göbel-Legende“ im örtlichen zu-Klampen-Verlag erschienen.

Deckte den Göbel-Irrtum auf: Hans-Christian Rohde. Quelle: Bert Strebe

Nach Rohdes Feststellungen war Göbel erstmals 1929 in Springe als Glühlampenerfinder bezeichnet und geehrt worden. Tenor: Es handele sich um eine „deutsche Erfindung“, Betonung auf „deutsch“. 1938 wurde Göbels vermeintliches Geburtshaus (es war nur das Haus, in dem er vor seiner Auswanderung gelebt hatte) samt Gedenktafel bereits als „deutsches Heiligtum“ bezeichnet. Dann sollte auch schon bald die Göbel-Glühbirne am Deister den deutschen NS-Volksgenossen leuchten, sie wurde aber, deutlich kleiner als zunächst geplant, erst nach dem Krieg errichtet.

Rohde fand auch noch heraus, dass Göbels Sterbedatum auf den Springer Denkmälern nicht stimmte. Vor allem aber zog er ein vernichtendes Fazit: Es habe keine „Göbellampe“ gegeben. Göbel habe allenfalls „einen unbedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung“ der Glühbirne geleistet. „An der Erfindung der Glühlampe hat er gar keinen Anteil.“

Hier hat er gewohnt, bevor er ausgewandert ist: Das angebliche Göbel-Geburtshaus in Springe. Quelle: Bert Strebe

Hans-Christian Rohde ist inzwischen 70 und im Ruhestand. „Außerhalb Springes“, sagt er, sei die Sicht auf Göbel mittlerweile „korrigiert worden“. Im Ort selbst aber habe es wenig Konsequenzen gegeben.

Das kann man so sehen. An den Schildern der Springer Heinrich-Göbel-Straße beispielsweise wurde der Hinweis auf die Glühlampe zwar überklebt. Und über der Tafel neben der Stahlskulptur in der Innenstadt hängt heute eine zweite Tafel, auf der steht: „Heinrich Göbel wird als Sohn unserer Stadt Springe – allen Diskussionen zum Trotz – immer ein spannender Teil der Stadtgeschichte bleiben.“ Das aber ist keine Korrektur der Falschaussage zur Erfindung der Glühlampe. Und es versteht auch niemand, der nicht weiß, welche Diskussionen es gibt.

Unverständlicher Kompromiss

Doch diese Formulierung sei, berichtet Bürgermeister Christian Springfeld, ein im Ortsrat nach dreieinhalb Jahren Debatte ausgehandelter „Kompromiss“ gewesen, „Wort für Wort abgestimmt“. Auf der Tafel (die auch am zweiten Denkmal am Deisterhang kleben sollte, aber von irgendwem entfernt worden ist) findet sich immerhin ein QR-Code, der zu einer Internetseite eines Schülerprojekts führt, in dem die Verehrung für Göbel relativiert wird.

Diejenigen, die bisher verhindert haben, dass an den Gedenktafeln klipp und klar und öffentlich gesagt wird, was Sache ist, sind laut Bürgermeister Springfeld die „Göbel-Freunde“ im Ort. Sie behaupten nicht, Göbel habe die Glühlampe erfunden. Aber sie betrachten ihn als so etwas wie einen „Miterfinder“ oder „Pionier des elektrischen Lichts“, und sie echauffieren sich darüber, dass Geschichtslehrer Rohde Göbels Andenken beschädige.

Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener? Göbel-Freund Günter Gerber. Quelle: Bert Strebe

Einer der Göbel-Freunde ist Günter Gerber, der den Straftatbestand des Verunglimpfens des Andenkens Verstorbener ins Gespräch bringt, weil Rohde Göbel der Lüge zeiht und ihn einen Hochstapler nennt. Gerber macht das unter anderem daran fest, dass Heinrich Göbel eine Visitenkarte mit einer Brille drauf besaß, auf der „Goebel pat.“ zu lesen war. Rohde habe das als Vorspiegelung eines nicht vorhandenen Patents, also als Lüge gedeutet.

Dabei sei „pat“ nur ein amerikanischer Ausdruck für „bequem“, sagt Gerber. Stimmt aber nicht: Mit Punkt dahinter steht „pat.“ nach Auskunft des Deutschen Patentamts für „patentiert“, der Hinweis findet sich auch in einem amerikanischen Wörterbuch. Gerber sieht dennoch Göbel und mit ihm die Stadt verunglimpft, was er nicht hinnehmen könne – „dann kämpfe ich“.

Das böse Wort „Lügenlampenhausen“

Als der von auswärts kommende Bürgermeister Springfeld einmal wagte, den Begriff „Lügenlampenhausen“ zu verwenden, platzte auch dem Göbel-Freund Friedrich Schröder der Kragen. Schröder hat Elektrotechnik studiert und lange Öffentlichkeitsarbeit für die Elektrowirtschaft betrieben. Sein Exemplar von Rohdes Doktorarbeit ist gespickt mit Notizzetteln, er hat eine 20-seitige Erwiderung geschrieben, er sagt im Gespräch, Rohde habe, ganz unwissenschaftlich, nur „viele Behauptungen“ aufgestellt. Allerdings ist auch Schröders Papier voll von Sätzen mit den Vokabeln „offensichtlich“, „nicht ausgeschlossen“, „nicht unwahrscheinlich“ – sprich: voll von Mutmaßungen. Und er widerlegt Rohde nicht.

Schröder beharrt trotzdem, es habe „keinen Grund“ gegeben, „den Sohn der Stadt vom Sockel zu stoßen“. Nun: Vielleicht hätte er gar nicht erst drauf gehört.

Hans-Christian Rohde wünscht sich, wie er demnächst in einem Aufsatz darlegen möchte, dass die Stadt explizite Korrekturtafeln an den Denkmälern anbringt, auf denen auch ein Satz des katholischen Kirchenvaters Sophronius Eusebius Hieronymus stehen könnte: „Geirrt zu haben ist menschlich, und Irrtum einzugestehen klug.“ Aber ob sich die Göbel-Freunde darauf einlassen werden? Man darf es bezweifeln, die Emotionen gehen überall hoch, hier der Lehrer, der seiner Stadt etwas beibringen möchte, dort die ehrverletzten Lokalpatrioten. Und keine Seite spricht mit der anderen.

Zu Ehren des Erfinders, der keiner war: Tafel an der Stele am Deisterhang über Springe. Ein Schild, das die Aussage relativieren sollte, fehlt inzwischen wieder. Quelle: Bert Strebe

Derweil leuchtet das Denkmal für die (nicht) von Göbel erfundene Glühlampe weiterhin nachts über der Stadt. Es wurde lange – nein, nicht mit Glühbirnen, sondern mit Neonröhren betrieben. Zuletzt wurde auf LED umgerüstet. Das war manchen Anwohnern zu grell, die Lampen mussten gedimmt werden.

Heinrich Göbels Vermächtnis hat also sogar in Springe an Strahlkraft verloren. Wenn das kein Fingerzeig ist.