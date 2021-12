Springe

Der Gestorfer Ortsrat freut sich schon auf Gelder, die der Betreiber der Windräder zwischen Bennigsen und Gestorf freiwillig an die Stadt Springe zahlen will. Die Diskussion um die Verteilung der Beträge komme aber zu früh, sagte Rathausvize Clemens Gebauer jetzt im Finanzausschuss – das sahen auch die Ausschussmitglieder so.

Anlasslose finanzielle Beteiligung

Wie berichtet hat die „Windpark Gestorf Repowering GmbH & Co. KG“, die zwischen Bennigsen und Gestorf zwei alte Anlagen stillegen und durch eine neue, leistungsstärkere ersetzen will („Repowering“), der Stadt eine „anlasslose finanzielle Beteiligung“ an der Windenergieanlage angeboten. Das neue Erneuerbare-Energien-Gesetz bietet diese Möglichkeit.

Bis zu 25 000 Euro jährlich

Gebauer warb dafür, den entsprechenden Vertrag abzuschließen, „auch, um ein Muster zu haben für kommende Anlagen“, sagte er. Nicht zuletzt bringt der Vertrag der Stadt aber auch Einnahmen – mit bis zu 25 000 Euro jährlich kalkuliert die Verwaltung. Die Ausschussmitglieder stimmten einstimmig für den Vertragsabschluss. Das letzte Wort hat der Verwaltungssausschuss, der heute, Donnerstag, nicht öffentlich tagt.

Der Gestorfer Ortsrat hat bereits Ansprüche auf einen Teil der Einnahmen angemeldet. Der Ort leide schließlich am meisten darunter, das alle Windenergieanlagen im Stadtgebiet zwischen Gestorf und Bennigsen konzentriert werden. Nach Ansicht von Gestorfs Ortsbürgermeister Eberhard Brezski (SPD) könnte das Geld etwa für eine E-Auto-Ladesäule verwendet werden.

Dem Betreiber „dankbar sein“

Man müsse dem Betreiber der Anlage für das Angebot „dankbar sein“, sagte Jörg Niemetz (CDU) im Ausschuss, er sei dazu schließlich nicht verpflichtet. „Und vielleicht kriegt man für Bennigsen ja auch was raus“, fügte Niemetz, bis vor Kurzem Ortsbürgermeister von Bennigsen, mit einem Augenzwinkern Richtung Gestorf an.

Die Vertragsverhandlungen mit der Repowering-Gesellschaft hätten schnell zu Einigkeit geführt, berichtete Gebauer. Springes Ortsbürgermeister Uwe Lampe (parteilos) sprach sich dafür aus, „dass nicht nur die Ortsteile profitieren, die in unmittelbarer Nähe des Windparks liegen“. Das Geld solle in den allgemeinen Haushalt gehen und allen Ortsteilen zugutekommen.

So sei es auch vorgesehen, versicherte Gebauer: „Es geht noch nicht darum, das Fell des Bären zu verteilen, sondern erst mal auf die Pirsch zu gehen.“ Ob und wie die Einnahmen verteilt werden, sei „eine komplett andere Diskussion“.

Von Jan-Erik Bertram