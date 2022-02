Springe

Seit Tagen ist die Idee Gesprächsstoff in der Stadt: Kann man das Zentrum beleben, indem man den Autoverkehr reduziert – erst einmal zumindest tageweise?

SPD und Grüne hatten vorgeschlagen, die Straßen Niederntor und Oberntor von freitags bis sonntags für den Kundenverkehr zu sperren. Nur Anlieger- und Lieferverkehr solle gestattet bleiben. Diskutieren wollte man darüber nicht nur am Freitag im Ortsrat (öffentliche Sitzung ab 18 Uhr im Schulzentrum Süd/OHG), sondern auch mit den Händlern.

„Forderung Nachdruck verleihen“

Deren Vereinigung, der Werbe- und Informationsring (Wir), verschickte am Mittwochnachmittag eine E-Mail an seine Mitglieder, unterzeichnet vom „Vorstand“, an dessen Spitze der Apotheker Wilko Struckmann steht. Der fordert die Mitglieder nicht nur auf, möglichst zahlreich zur Ortsratssitzung zu kommen, „um unserer Forderung Nachdruck zu verleihen“. Sondern er macht auch deutlich, wohin aus Sicht des WIR die Reise geht: Die Kunden lobten in Gesprächen „die gute Erreichbarkeit der Geschäfte und der Innenstadt mit dem Auto“.

Die Innenstädte seien dagegen in immer stärkerer Konkurrenz – nicht zur grünen Wiese oder zum Internet, sondern auch als Beschäftigung „zu Kletterhallen, Freizeitparks oder dem gemeinsamen Waldspaziergang“, heißt es in dem Schreiben. Die Stadt brauche einen „hohen Freizeitwert“ und „gute Gründe“ für die Kunden, um die Geschäfte zu besuchen. Gleichzeitig gelte es, die Barrieren zu senken, die diesen Bemühungen entgegenstehen. „Noch sind wir eine Autofahrernation“ – und der Parkplatz sei eine mögliche Barriere, wenn er etwa nicht verfügbar oder kostenpflichtig wäre.

Von guter Erreichbarkeit profitieren

Nicht nur der Handel, auch Gastronomen, Ärzte, Rechtsanwälte oder Dienstleister in der Innenstadt profitierten „von einer guten Erreichbarkeit und der Verfügbarkeit von Parkplätzen“, so der Wir-Vorstand. Genauso vielfältig sei auch die Gruppe der Besucher, die sich für den Service „Parkplatz vor der Tür“ entscheide – „und nicht für ein Leben ohne Auto in einer Stadt mit einem guten ÖPNV“: eine Mutter, die ihr Kind auch mal zwei Minuten im Auto lassen kann“, Kunden mit Geheinschränkungen oder der Hungrige, der sich am Wochenende eine Pizza hole.

SPD und Grüne müssten ihren Antrag zurückziehen, fordert der Wir-Vorstand. Stattdessen gelte es, das momentan entstehende Stadtentwicklungskonzept abzuwarten. Dann könne man zusammen mit allen Interessengruppen sowie Experten an einer „attraktiven und belebten Innenstadt arbeiten“. Eine „willkürliche und nicht evaluierte Sperrung“ verschlimmere dagegen den dreijährigen Umsatzverlust durch den Fernwärmeausbau und die Corona-Pandemie. „Für Bauchgefühlentscheidungen hat zumindest der Handel keine Luft mehr“, heißt es in dem Schreiben.

Von Christian Zett