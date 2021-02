Wertstoffhof: Eldagsen hat die besseren Karten

Springe/Eldagsen

So viel ist klar: Springe soll einen deutlich größeren Wertstoffhof bekommen. Offen ist noch, wo. Zwei mögliche Varianten stellte Dunja Veenker von der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) am Dienstag im Planungsausschuss vor: eine Erweiterung des bestehenden Wertstoffhofs in der Innenstadt und einen Neubau auf dem bisherigen Regiobusgelände in Eldagsen.

Aha soll Fullsize-Hof schaffen

Der Auftrag, den die Aha von der Regionspolitik bekommen habe, sei es, einen so genannten Fullsize-Hof für die südliche Region Hannover zu schaffen. Das bedeutet: einen Platz, an dem alle Arten von Müll abgegeben werden können, also beispielsweise auch Elektrogroßgeräte, die bislang in Springe nicht angenommen werden.

Am geeignetsten scheint aus Sicht der Aha ein Neubau in Eldagsen. Das hätte zum einen den Vorteil, dass der Betrieb am alten Standort während des Neubaus weitergehen könnte. Vor allem, so Veenker, sei er aber sicherer, da es getrennte Zufahrten für Pkw und Lkw geben könnte. Wenn ein voller Container gegen einen leeren ausgetauscht werden müsste, könnte der Betrieb also weiterlaufen.

Das wäre bei der zweiten Variante nicht möglich. Wenn ein Stück des Bauhofs und ein schmaler Streife Grünfläche zugekauft würden, könnte der bisherige Wertstoffhof in Springe von derzeit 3200 auf 9500 Quadratmeter wachsen. Es gäbe aber weiterhin nur eine Zufahrt – bei einem Containerwechsel müsste der Hof kurzzeitig geschlossen werden – das wäre etwa zehnmal am Tag der Fall, so Veenker. Was zudem gegen die Erweiterung spricht: der lange Vorlauf für das Planänderungsverfahren, das in Eldagsen entfallen würde, und die Bauzeit von mindestens einem Jahr, während der Springe ohne Wertstoffhof wäre.

Die Mehrheit der Ausschussmitglieder wünscht sich dennoch, den Wertstoffhof in Springe zu erhalten. Anette Henkels (CDU) sieht allerdings auch Vorteile in Eldagsen, etwa für das kleine Einkaufszentrum, das von Wertstoffanlieferern, die auf dem Weg ihren Einkauf erledigen, profitieren könnte.

So sieht es auch Bürgermeister Christian Springfeld, der sich nach wie vor „den besten Wertstoffhof für alle Menschen in Springe“ wünscht. Es sehe so aus, als sei Eldagsen der bessere Standort. Zumal 17 000 der insgesamt 30 000 Menschen in Springe in den Ortsteilen und nicht in der Kernstadt wohnten.

Bedenken wegen Lkw-Verkehr

Bastian Reinhardt (SPD) äußerte Bedenken wegen des zusätzlichen Lkw-Verkehrs auf der Langen Straße, der bei einem Umzug nach Eldagsen zu erwarten wäre. Es sei aber nur ein Lkw pro Wertstoffhof im Einsatz, der etwa fünfmal am Tag jeweils zwei Container zur Deponie bringe, erklärte Veenker – gegenüber 200 Bussen, die den Regiobusbetriebshof täglich anfahren, sei das eine Verbesserung.

Veenker betonte aber auch: „Es ist noch lange keine Entscheidung gefallen.“ Dafür seien noch zu viele Punkte zu klären, etwa Grundstückspreise und Naturschutzbelange. „Bis Ende des Jahres sollen die Planungen präzisiert sein“, sagte sie.

Von Jan-Erik Bertram