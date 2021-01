Wichtige Weichenstellung für Alvesrode

Alvesrode

Für Alvesrode könnte es ein großes Jahr werden. Wichtige Entscheidungen stehen an, die wegweisend für die Entwicklung des 511-Einwohner-Ortes sein könnten. Neben einer möglichen Kita gibt es mittlerweile die Überlegung, sogar zwei Baugebiete zu erschließen, berichtet Ortsbürgermeister Dieter Gonschorek.

Neu ins Spiel bringt Gonschorek Flächen an der Straße „Zum Saupark“ am Ortsausgang – im neuen Flächennutzungsplan seien diese bereits als Wohngebiet ausgewiesen. Die Eigentümer seien bereit, das Gelände abzugeben. Fünf bis sechs neue Häuser könnten dort neu gebaut werden, schätzt Gonschorek. „Das wäre eine schöne Sache.“

Ein zweites Baugebiet ist im Bereich „Neue Rodenbeeke“ auf der gegenüberliegenden Straßenseite vom Feuerwehrgerätehaus geplant. „Langsam kommt da Bewegung in die Sache.“ Dort könnten nach ersten Überlegungen sogar zehn neue Häuser entstehen. Interessant ist die Fläche aber vor allem deswegen, weil dort möglicherweise eine dringend benötigte Kita gebaut werden könnte. Seit Monaten laufen die Gespräche, denn die Suche nach einem geeigneten Standort in Völksen ist bis heute nach mehreren Jahren erfolglos. Völksen und Alvesrode sind in einem Sozialraum zusammengefasst.

Eine Kita wäre ein großer Gewinn

Gonschorek betont: Eine Kita wäre ein großer Gewinn für den Ort. „Es muss jetzt entschieden werden, wir haben alles vorbereitet, was möglich war.“ Er könnte sich an dem Standort einen Waldkindergarten gut vorstellen. Weiterer Vorteil: Eltern könnten den Parkplatz an der Helmut-Schmieder-Halle nutzen. Die Kritik über eine schlechte Erreichbarkeit könne er daher nicht verstehen. Wer in Völksen oben am Berg wohne und sein Kind in den Ortskern mit dem Auto bringt, hätte im engen Innenstadtbereich deutlich größere Parkprobleme. „Außerdem ist Alvesrode auch mit dem Rad gut erreichbar. Oder man errichtet dort noch eine Bushaltehaltestelle, auch das würde gehen – das würden wir alles hinkriegen“, ist Gonschorek zuversichtlich. Damit stehen in diesem Jahr gleich mehrere Projekte an.

Ein großes Vorhaben konnte im vergangenen Jahr dafür trotz Corona-Krise abgeschlossen werden. Nach 15 Monaten ist der Anbau des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) fertiggestellt worden, berichtet Gonschorek. „Eine Einweihungsfeier fehlt aber noch.“ Für Bier und Bratwurst bei der noch ausstehenden Feier hat der Ortsrat sogar schon Spenden erhalten. Zudem wurden die Toiletten barrierefrei umgebaut.

DGH-Vermietung eingebrochen

Die Vermietung der Räume ist aber komplett eingebrochen, im vergangenen Jahr wurde die Halle nur dreimal gebucht – 2019 gab es 39 Vermietungen. Weil die Abstände aber gut eingehalten werden können und die Räume barrierefrei sind, hat das Amtsgericht die Halle für Versteigerungstermine genutzt.

Auch für dieses Jahr hat das Amtsgericht schon Termine reserviert. „Aber natürlich wollen wir bald wieder richtig loslegen mit Vermietungen.“ Doch Corona machte Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und Ehrungen einen Strich durch die Rechnung. Gonschorek hofft, dass Mitte des Jahres wieder etwas Normalität einkehrt, denn die Gemeinschaft im Ort würde leiden. „Sportunterricht, Musikgruppen, alles ist eingeschränkt.“ Ziel müsse es daher sein, dass die Kinder auch weiterhin zu ihren Vereinen halten. Normalerweise, wenn Gonschorek abends gegen 20 Uhr eine kleine Fahrradtour macht, sei auf dem Sportplatz jede Menge los – dann proben die Deistermusikanten, die Bogenschützen trainieren und die Fußballer stünden auf dem Platz. Doch seit Monaten zeigt sich ein anderes Bild: Der Sportplatz ist leer; nicht einmal Jahresversammlungen stehen an. „Selbst wenn viel über das Telefon geht – das Persönliche fehlt total.“

Von Saskia Helmbrecht