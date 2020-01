Wie Geflüchtete in Springe Lesen lernen

Bäume als Klimaretter – die Hoffnung ist bekannt. In welchem Umfang Aufforstung dazu beitragen kann, den CO2-Gehalt der Atmosphäre zu senken und den Anstieg der Temperatur auf der Erde im Zaum zu halten, darüber gehen die Forschermeinungen auseinander. Dennoch: Einigkeit herrscht darüber, dass Bäume, an der richtigen Stelle gepflanzt, nützen. Vor diesem Hintergrund gab es im vergangenen Jahr in einigen Kommunen bereits die Aktion „Einheitsbuddeln“, Bad Pyrmont lässt zum Jubiläumsjahr im Rahmen von „Pyrmont 300“ eben diese Anzahl Bäume pflanzen, jetzt springen in Hameln drei Supermärkte auf den Zug auf – in Kooperation mit der Stadt. Ist das das Aufforstungsmodell der Zukunft?