PCH ist eine bislang nicht heilbare Gehirnerkrankung. Sie gilt als lebensverkürzend, weshalb Luca oft das Kinderhospiz Löwenherz besucht – aber auch das ging in diesem Jahr nicht. „Es fiel bislang alles wegen Corona aus“, sagt Lucas Großmutter Elisabeth Schalk.

Dass er der Schule fernbleibt, war so mit den Lehrern besprochen, dass er seine Schulkameraden und Freunde nicht sehen konnte, hat dem Elfjährigen, der im Rollstuhl sitzt, schwer zugesetzt. „Am Anfang war er ja komplett isoliert, die sozialen Kontakte fehlen ihm wirklich.“

Hilfe auf dem Kreuzfahrtschiff

Und eigentlich sollte der Junge mit seiner Großmutter und seinen Eltern Enrico und Svenja Kropp am vergangenen Sonnabend verreisen: Cruise for Life heißt das Projekt, bei dem mehrere von der Krankheit Betroffene mit Familie auf eine Kreuzfahrt gehen. Die Zeit auf dem Wasser soll dafür genutzt werden, um ein Heilmittel gegen PCH zu finden – zahlreiche Wissenschaftler und Mediziner kämen mit und hätten die Gelegenheit, die Kinder zu untersuchen. Erklärtes Ziel des Projekts ist es, dass PCH bis 2025 geheilt werden kann. Gleichzeitig, so die Idee, könnten sich die Kinder entspannen. Zahlreiche Springer hatten schon für die Fahrt gespendet, die Kosten für die Kreuzfahrt für Luca waren schon gedeckt. „Die Fahrt wird in das nächste Jahr verschoben“, sagt Schalk. Spenden würden noch gebraucht, weil die Fahrt womöglich teurer wird.

Nun hofft die Familie auf das Ferienende. Nach Rücksprache mit den Lehrern der Janusz-Korczak-Schule steht fest, dass Luca wieder zurück in die Schule kann. Die Frage ist nur: wann. Je nachdem, wie viele Urlaubsheimkehrer aus Risikogebieten es in Lucas Klasse gibt, kann sich der Schulstart für den Jungen noch einmal verschieben.

Alle Infos über die Kreuzfahrt und Spendenmöglichkeiten sind im Netz unter cruise4life.de abrufbar

