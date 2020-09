Wie die Springer Hochzeitssängerin Janine Janus die Corona-Zeit erlebt

Springe

Pro Wochenende sang sie auf bis zu drei Hochzeiten. Dann kam Corona – und seit dem Ausbruch hat Janine Janus insgesamt nur noch acht Termine gehabt. „Singen! Das ist meine Leidenschaft“, sagt die 30-Jährige, die in diesem Jahr das Hochzeitssingen eigentlich zu ihrem Hauptberuf machen wollte. Aber daraus wird wohl erst einmal nichts mehr.

Schon als Kind gesungen

Begonnen habe sie schon als Kind mit dem Singen, sagt Janus. Mit 17 sang sie in der Sendung „ Deutschland sucht den Superstar“ vor, mit 20 war sie auf den ersten Hochzeiten eingeladen – und dort sang sie auch. Zur Begeisterung der Gäste. Später begann sie in Hannover mit der Arbeit für eine Event-Agentur. Da sei sie dann zum ersten Mal auf die Idee gekommen, professionell auf Hochzeiten zu singen. Und die Idee kam so richtig in Schwung. Die Feiern, bei denen sie singt, finden im Jagdschloss statt – aber häufig auch in Hannover, Seelze oder Hameln.

„Für mich ist es superschön, dass ich bei so einem Moment dabei sein darf“, sagt Janus. Auf Hochzeiten singt sie in der Regel Romantisches: vom Klassiker über den Schlager bis zum Popsong. „Bei den Hochzeiten sind meist 50 bis 120 Gäste“, sagt die Sängerin. Normalerweise jedenfalls. Aktuell sind in Niedersachsen maximal 50 Gäste bei Familienfeiern erlaubt. Und: Richtige Feierlaune kommt meist nicht auf, weil etwa nicht getanzt werden darf.

„Oft werde ich als Sängerin für den Eröffnungstanz gebucht“, sagt Janus. Das fällt jetzt natürlich weg. Und wenn sie zur kirchlichen Trauung singen soll, dann ist das natürlich auch anders als sonst. „Ich darf nicht nah ans Brautpaar, meistens stehe ich auf einer Empore und bin weit von allem weg.“

Weil sie ihren Nebenjob mit großer Passion ausübt, würde sie ihn gern zu ihrem Hauptberuf machen. „Noch ist es ein großes Hobby. Aber ich möchte das ausbauen.“ Weil es deutlich weniger Hochzeitsfeiern gibt, bekommt sie natürlich auch weniger Aufträge – der Nebenjob bleibt also erst mal der Nebenjob. Und die Einnahmen werden weniger.

„Habe jetzt natürlich Einbußen“

„Ich habe jetzt natürlich Einbußen – und hatte eigentlich mit dem Geld gerechnet.“ Sorgen müsse sie sich allerdings nicht machen. Dennoch bedauert sie, dass keine Auftritte möglich sind. „Es fehlt einem doch sehr, ich wünsche mir natürlich, dass es bald wieder weitergeht“, sagt die 30-Jährige.

Tatsächlich schaut es in der Hinsicht recht gut für die Hochzeitssängerin aus, wie sie selbst sagt. „Alle Paare planen jetzt für 2021. Und da ist mein Kalender schon ganz schön voll. Das nächste Jahr könnte gut laufen“, hofft die Springerin.

Von Ralf T. Mischer