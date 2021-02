Wie die Wirte vom „Heinrich III“ in Springe versuchen, durch den Lockdown zu kommen

Springe

Aufgeben? Für die beiden Kneipiers Elke Mogck und Stefan Maus vom „Heinrich III“ am Marktplatz keine Option. „Wir sind seit neun Jahren hier und haben so viel Geld und Liebe in den Laden gesteckt. Irgendwie muss es weitergehen“, sagt Maus. Mehrere Stammgäste hätten dem Paar bereits zinslose Kredite angeboten, damit sie die Krise in jedem Fall überstehen.

Vielleicht könne er kurz nach Ostern wieder ein Bier mit seinen Freunden trinken, überlegt Maus. „Wir vermissen die Gespräche mit unseren Gästen unheimlich. Ich bin ja eher der Typ ,Rampensau‘. Das lässt sich derzeit nur schwer kompensieren.“ Ins „Heinrich“ verirren sich nur selten Zufallsgäste, Mogck und Maus können fast jeden mit Namen begrüßen. „Das sind Stammgäste, die zu Freunden geworden sind und quasi zur Familie gehören“, erzählt der gebürtige Rheinländer, der mal Polsterer gelernt hat, lachend.

Anzeige

Eine finanziell schwierige Zeit

Finanziell sieht es weniger rosig aus. „Wir kommen klar. Aber die Frage ist wirklich, wie lange noch“, sagen Mogck und Maus. Für das Jahr 2020 liege der Umsatz fast 70 Prozent unter dem der Vorjahre. Während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr war die Raucherkneipe zwei Monate geschlossen. Dann konnten die beiden 51-jährigen Springer immerhin für einen Monat ihren Minibiergarten am Marktplatz öffnen. Ab dem Sommer war dann auch wieder der Innenausschank erlaubt, allerdings nur mit einer Auslastung von maximal 50 Prozent der üblichen Gästezahl. Für das „Heinrich“ heißt das: Mehr als 20 Personen waren auf den 65 Quadratmetern nicht erlaubt.

Seit dem 2. November ist wieder geschlossen. „Exakt 102 Tage ohne auch einen Cent Einnahmen, aber bei fast vollen Ausgaben“, möchte Maus manchmal resignieren. „Von den angekündigten November- und Dezemberhilfen ist noch nichts bei uns angekommen.“ Als Entschädigung für den Frühjahrslockdown habe Mogck 4800 Euro erhalten. „Klingt vielleicht viel, ist aber nur die Miete für drei Monate.“

Im Jahr 2019 hatte das Duo 16 000 Euro in eine neue Kühlung investiert. Geld, das lange noch nicht abbezahlt ist. Nichtsdestotrotz setzten sich die Wirte im Herbst hin und überlegten, was über Winter gemacht werden muss. Mittlerweile wurden die Elektrik erneuert, Türen gestrichen, die Toiletten aufgehübscht, die alte Eingangstür neu verglast. Vor wenigen Tagen hat Maus eine Rauchabzugsanlage installiert, die Nichtrauchern bald den Aufenthalt erträglicher machen soll und Viren aus der Luft filtert.

Zuspruch der Stammgäste ist da

Maus ist fest davon überzeugt, dass das Geschäft nach dem Pandemieende wieder brummen wird. Aktuell würden zwar kaum noch Gutscheine angefordert – im ersten Lockdown kauften die Stammgäste für fast 3000 Euro ein – aber der Zuspruch sei weiterhin da. Erst gestern klingelte einer aus der großen „Familie“ bei Mogck durch, erkundigte sich nach der Lage und bot an, sofort eine Überweisung fertigzumachen, falls sie Hilfe brauche: „Wir wissen, dass ganz viele Springer nach wie vor hinter uns stehen. Das tut gut.“

Von Marita Scheffler