Altenhagen I

Mit Sorge blickt der Altenhägener Marc Vermehr auf seinen Heimatort: „In den letzten vier Jahren sind in Altenhagen zweimal die Grundschule, das Feuerwehrgebäude, der Sportplatz, der Tennisplatz und einzelne Straßen mit Schlamm überspült worden. Gemacht wurde fast nichts.“

Er wohnt bereits seit 20 Jahren in Altenhagen I – doch Vorbereitungen auf die Extremwetterlagen seien bislang nicht getroffen worden, kritisiert Vermehr. „Was, wenn es mit Schotter und Schlamm von den Straßen schieben nicht mehr getan ist?“ Er hat sich mit seinen Beobachtungen und Sorgen nun an die Stadtverwaltung gewandt.

„Situation ist bedenkenswert“

Dass in Altenhagen seit 20 Jahren nichts passiert ist, mag Dieter Erdmann, Leiter der Stadtentwässerung, definitiv so nicht unterschreiben. Südlich des ehemaligen Pfau-Betriebs sei ein Regenrückhaltebecken gebaut worden, erinnert Erdmann. Auch am Stellmacherweg ist ein Oberflächenrückhalt. „Die Situation in Altenhagen I ist aber bedenkenswert“, räumt er ein.

Daher hätten die Verwaltung und die Stadtentwässerung den Ort schon länger im Blick. Ziel müsse sein, dass die Wassermengen auch in die vorhandenen Auffangbehälter fließen. Erdmann weiß aber auch, dass die Menschen in ganz Deutschland vermehrt mit Extremwetterlagen rechnen müssen: „Es sind Ereignisse, die überall passieren können.“

Daher habe die Stadt schon vor einiger Zeit in Gestorf und Bennigsen mit Kanalsanierungen begonnen. Die Verwaltung habe sich auf den Weg gemacht, die Folgen des Klimawandels in den Fokus zu rücken. „Zum Beispiel werden neue Erschließungsstandards erarbeitet.“ All diese Bemühungen würden „Kraft, Energie und Zeit“ kosten, „aber wir werden das schaffen“.

Noch vor 15 Jahren sei das Thema Klimawandel in der Öffentlichkeit kaum thematisiert worden; das Verständnis jetzt sei ein anderes. „Wir müssen uns anpassen.“ Er habe eine andere Bereitschaft festgestellt, bei dem Thema an einem Strang ziehen zu wollen. „Hier findet ein Umdenken statt. Doch man muss Geduld haben, das sind dicke Bretter, für die man große Bohrmaschinen braucht.“ Erst jetzt sei das Thema Überflutungsschutz in der breiten Masse angekommen. „Aber von heute auf morgen geht nicht alles.“

Gelder im Haushalt eingestellt

Um die Situation in Altenhagen I am Kindergarten und am Feuerwehrhaus zu entschärfen, seien bereits Gelder in den Haushalt eingestellt worden. Doch anhand des Beispiels Altenhagen I zeige sich, wie komplex die Themen sind. Möglicherweise könnte in dem Bereich ein Baugebiet entstehen; direkt an dem Graben, der zuletzt für Wasserprobleme sorgte. „Das heißt, wir müssen alles in ein Konzept führen.“

Würde die Stadt jetzt einfach loslegen – ohne diese Überlegungen im Hinterkopf zu haben – könnte am Ende Geld verbrannt werden, wenn das Gelände noch einmal angefasst werden muss. „Wir sind schon an vielen Stellen dran, aber manches dauert. Ich möchte eine Lanze für die Verwaltung brechen, die mit viel Engagement dabei ist.“

Die Extremwetterereignisse zeigten, dass bei diesem Thema „keine isolierten Betrachtungen“ möglich seien. „Viele Disziplinen müssen neu koordiniert werden.“ Von der Stadtentwässerung über die Städteplaner zum Straßenbau bis zum Ordnungsamt müssten alle Stellen eingebunden werden. „Das wird ein langer Prozess – auf allen Seiten.“

Von Saskia Helmbrecht