Wie geht es für die syrische Familie Husein in Springe weiter?

Springe

Heißt es die, das oder der Panda? Einmal in der Woche lernt die Familie Husein zusammen mit der ehemaligen IGS-Lehrkraft Mechthild Clemens in Springe Deutsch – dieses Mal stehen Artikel auf dem Programm. Viele Vokabeln sitzen schon – manche Artikel stimmen aber noch nicht. Doch wie lange der private Nachhilfeunterricht noch stattfinden kann, ist nach wie vor unklar. Denn der Familie droht immer noch eine Abschiebung.

Erster Asylantrag in Kroatien

Die syrische Familie Husein war im Dezember 2021 plötzlich nach Kroatien, wo sie vor einigen Jahren bei ihrer Flucht den ersten Asylantrag innerhalb der EU gestellt hatte, abgeschoben worden – gut drei Jahre, nachdem sie nach Springe gekommen war.

Familie ist ausreisepflichtig

Am 17. Januar gelangten sie über die Aufnahmeeinrichtung in Bad Fallingbostel wieder zurück nach Springe. Doch für wie lange? Denn aus juristischer Sicht ist die Familie immer noch ausreisepflichtig – am Status habe sich bislang grundsätzlich nichts geändert.

Allerdings laufen im Hintergrund mehrere Verfahren bei den Behörden, sagt Clemens, die die Familie unterstützt. Sie hat für die Huseins einen Antrag bei der Härtefallkommission gestellt. Die Kommission soll Ausländern eine letzte Chance auf einen legalen Aufenthalt in Deutschland ermöglichen. Noch werde geprüft, ob der Antrag zur Beratung in der Kommission aufgenommen wird.

Bald Entscheidung über Antrag

Laut Clemens könnte diese Entscheidung bald getroffen werden. Sollte der Antrag zur Beratung angenommen werden, wird die zuständige Ausländerbehörde darüber informiert und aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden für die Dauer des Härtefallverfahrens ausgesetzt.

Nach Angaben des niedersächsischen Ministeriums sind die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Verfahren „dringende humanitäre oder persönliche Gründe, welche die weitere Anwesenheit der Ausländerin oder des Ausländers im Bundesgebiet rechtfertigen“. Nach der Vorprüfung werden weitere Wochen vergehen, bis die Familie endlich Gewissheit hat, wie es für sie weitergeht.

Kinder besuchen Schulen vor Ort

Die Kinder Layla, Iwana und Dilara besuchen weiterhin die IGS in Springe, ihr Bruder Fehed wird an der BBS in Springe unterrichtet. Ihre Eltern besuchen nach wie vor einen Deutschkurs, um die Sprache zu lernen, berichtet Clemens über die Bemühungen der Familie.

Von Saskia Helmbrecht