Springe/Bennigsen

Umleitung, Baulärm, Zugausfälle: Die Bauarbeiten an der Bahnstrecke dauern an – und sorgen für Unmut bei Autofahrern, Bahnfahrern und Anwohnern. Wir haben uns von der Deutschen Bahn erklären lassen, was da eigentlich genau gemacht wird. Und wie lange es dauern wird. Eine Übersicht.

Die schlechte Nachricht zuerst: Die Sperrung des Bahnüberganges Fünfhausenstraße im Auftrag der Bahn wird bis Freitag, 26. Juni, verlängert. Ursprünglich sollte die Sperrung am Mittwoch aufgehoben werden. Die Stadt hat über die Verlängerung informiert. Die Deutsche Bahn wusste auf Nachfrage allerdings nicht zu sagen, was dazu geführt hat, dass der Übergang länger dicht ist. Eine Sprecherin verweist auf die beauftragten Baufirmen, die bei den zuständigen Straßenbaulastträgern – also bei der Stadt – die Sperrungen beantragen. Die ging, wie berichtet, davon aus, dass der Übergang wieder auf sei. Die Bahn indes sagt, dass ohnehin klar gewesen sei, dass bis Anfang Juli gebaut werde. Perfektes Verwirrspiel.

Einbau neuer Weichen verantwortlich für Zugausfall

Was wird da nun eigentlich gemacht? „Es werden von Springe nach Bennigsen rund zehn Kilometer Gleis erneuert“, erläutert eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Hamburg. In der vergangenen Woche seien zudem in Weetzen acht Weichen erneuert worden, weshalb ab Weetzen abschnittsweise keine Züge mehr nach Springe fahren konnten und stattdessen Busse von der Bahn eingesetzt werden mussten. „Es folgen weitere vier Weichen in Springe“, sagt die Sprecherin.

Bahnübergänge entlang der Strecke würden während der Arbeiten außer Betrieb genommen, da die Bahnübergangsbeläge für die Gleisarbeiten entfernt werden müssten. Entsprechende Umleitungen für den Straßenverkehr würden zeitnah bei den zuständigen Straßenbehörden beantragt und ausgeschildert. Laut der Bahn seien Anwohner über die Bauarbeiten informiert worden. Das erfolgte nach Informationen dieser Zeitung zumindest in einem Fall eher kurzfristig. Was etwa in Bennigsen auch für Ärger sorgte: Der dortige Bahnübergang wird von Sonntag, 7. Juni, bis Montag, 29. Juni, komplett gesperrt. Der Bennigser Lars Busse kritisiert, dass durch die Sperrung der ganze Ort geteilt werde. Und dass der Zeitpunkt für diese Sperrung mit Blick auf den Einzelhandel, der gerade die Folgen des Lockdowns zu verdauen hat, ungünstig ausgewählt worden sei.

Bahn investiert 2 Millionen Euro

Laut der Deutschen Bahn sind die Arbeiten an der Strecke aber notwendig – immerhin seien die Schwellen zuletzt in den 1980er-Jahren ausgetauscht worden. Deshalb sei der Einsatz von Großmaschinentechnik, nötig, wie etwa von Gleisumbaumaschinen. „Die Bahn investiert in diese Maßnahmen rund zwei Millionen Euro“, sagt die Sprecherin.

Beschwerden gab es bei der Stadt auch schon über den Lärm, den die Arbeiten an der Zugtrasse verursacht. Konkret geht es dabei um den Krach, der an der Fünfhausenstraße zu hören ist, oder besser war, den aktuell sind dort keine Arbeiten im Gange. Die dürften aber wieder starten.

Die Stadt weist in der Antwort auf die Beschwerde, die bei ihr eingegangen ist, hin, dass sie nichts gegen den Krach unternehmen könne, weil Arbeiten an Schienenanlagen nicht der Sonntags- und Nachtruhe unterliegen würden. Zumindest mit Blick auf die Hupsignale, die im Bereich der Baustellen regelmäßig ertönen, versichert die Bahnsprecherin, dass es dazu keine Alternative gäbe. „Das sind Signale für die Gleisbauarbeiter, die vor herannahende Schienenfahrzeugen warnen. Diese Warnanlagen sind den örtlichen Gegebenheiten angepasst und werden von den Unfallkassen ausdrücklich gefordert.“

Die gute Nachricht für alle Bahnpendler, gestresste Autofahrer und für Anwohner: Weitere Maßnahmen seien „in diesem Jahr“ nicht geplant.

Von Ralf T. Mischer