Bei ihrem Plan, die Straßenausbaubeiträge per Bürgerentscheid zu kippen, orientieren sich die Bürgerinitiativen an erfolgreichen Vorbildern: Mehrere kleinere niedersächsische Kommunen haben auf diesem Weg bereits einen Stopp der Zahlungen erreicht. Und zwar durch einen kleinen Kniff.

Kommunale Abgaben auf schwarzer Liste

Eigentlich stehen kommunale Abgaben wie die wiederkehrenden Beiträge nämlich auf der schwarzen Liste für Bürgerentscheide: Über sie darf das Volk nicht auf diesem Weg abstimmen. Logisch: Sonst wäre manch ein Bürger sicher auf die Idee gekommen, die Grundsteuer per Entscheid auf Null zu setzen. Auch andere Anliegen sind per Kommunalverfassung verboten: die Haushaltsplanung, die Personalplanung im Rathaus – oder alles, was „sittenwidrig“ ist.

Erlaubt ist dagegen ein Entscheid über konkrete Projekte, die im Haushalt Kosten verursachen. Und das wollen sich nun auch die Initiativen in Springe zunutze machen. Konkret soll es eine Art verbindliches Bauverbot für alle Straßenbauprojekte geben, die beitragspflichtig sind.

Stadt Hornburg macht es vor

In der Stadt Hornburg (Landkreis Wolfenbüttel) gab es genau so einen Entscheid im Mai 2019: Unter dem Titel „Für die Aussetzung von Straßenbaumaßnahmen“ beschloss eine breite Mehrheit (gut 80 Prozent), bis Ende Oktober 2021 auf alle Straßenausbaumaßnahmen zu verzichten, die Beitragspflichten auslösen.

Dem Verein Mehr Demokratie in Bremen, der sich mit Bürgerbegehren und Entscheiden befasst, sind seitdem landesweit fünf weitere Vorstöße mit fast identischem Inhalt bekannt – alle sind von der zuständigen Politik für zulässig erklärt worden. Die Initiatoren hätten offenbar einen Weg gefunden, auf diesem Umweg ihr Ziel zu erreichen, sagt Dirk Schumacher von Mehr Demokratie.

Neuer Rat könnte ungeliebten Beiträge kippen

Gemeinsam ist all den Entscheiden, dass die Zeit ohne Straßenausbau befristet ist, sagt Schumacher: „Es ist ja in der Regel nicht im Interesse aller, dass nie mehr Straßen saniert werden.“ In Horneburg hatte man das Ende der aktuellen Wahlperiode gewählt – und eine ähnliche Frist schwebt auch der Springer Initiative vor. Die Überlegung: Ein dann neu gewählter Rat könnte mit neuen Mehrheiten die ungeliebten Beiträge wieder kippen.

Bis dahin könnte die Stadt allerdings zumindest gebremst sein – und zwar nicht nur im Fall eines erfolgreichen Entscheids: In dem Moment, in dem die Initiativen alle nötigen 2397 gültigen Unterschriften einreichen und der Verwaltungsausschuss das Begehren als zulässig erklärt, dürfen quasi keine Fakten mehr geschaffen werden, die den Entscheid torpedieren würden: „aufschiebende Wirkung“ nennt die Kommunalverfassung diesen seit 2016 geltenden Effekt.

Ob und wie stark das auch die laufenden Planungen der Stadt beträfe, wolle man „in Ruhe“ beleuchten, sagte am Mittwoch Bürgermeister Christian Springfeld.

Verwaltung wird Antragsteller beraten

Er kündigte an, sich kurzfristig mit Vertretern von Verwaltung und Bürgerinitiativen zusammenzusetzen und über Details rund um das Bürgerbegehren zu sprechen. Die Kommunalverfassung verpflichtet den Bürgermeister, die Antragsteller zu beraten: „Aber wir machen das auch gerne.“

Die Initiativen wollen nun schnell sein: Die in diesen Tagen verschickten Beitragsbescheide haben eine Widerspruchsfrist von einem Monat – und bis dahin soll auch der erste Schritt, die formelle Anzeige des Begehrens, abgeschlossen sein. Danach würde die Sammlung der nötigen Unterschriften beginnen – bis zu sechs Monate Zeit haben die Initiativen dafür.

SPD: „So geht man nicht miteinander um“

SPD-Fraktionschef Bastian Reinhardt war auch am Mittwoch noch verärgert: Die Vorwürfe der Bürgerinitiativen, mit denen diese den Abbruch der Gespräche erklärten, seien schlicht unwahr – und rückten die Politik unberechtigt in ein schlechtes Licht. Man habe weder auf Zeit gespielt noch Zusagen nicht eingehalten, so Reinhardt, der seine Aussagen durch umfangreiche Gesprächsnotizen und Nachrichten belegt sieht.

Die Politik habe nie zugesagt, den Versand der Bescheide zu stoppen – „weil wir das auch gar nicht dürfen“. Stattdessen habe man wie angekündigt im Verwaltungsausschuss per Antrag auf den Stopp hingewirkt: Die Verwaltung habe dort aber darauf verwiesen, dass der Rat für so eine Entscheidung zuständig sei.

„Immer mit offenen Karten gespielt“

Auch die aus Sicht der Initiativen „äußert schwierige“ Terminfindung für ein zweites Gespräch stellt Reinhardt anders dar: Die Terminwünsche hätten ihm während seines Urlaubs erreicht; danach waren einige der Vorschläge schon verstrichen, andere zu knapp: „Ich kann nicht in zwei Tagen so viele Leute mit so vielen Terminen zusammentrommeln.“ Er habe gegenüber Initiativensprecher Klaus-Dieter Nold immer mit offenen Karten gespielt. Dass der schließlich angeregte Termin am 16. März zu knapp vor der Ratssitzung gewesen sei, stimme nicht: „Man kann auch noch kurzfristig Anträge einbringen.“

Nach dem ersten konstruktiven Gespräch zeigt sich Reinhardt enttäuscht vom Vorgehen der Initiativen. Es sei natürlich deren gutes Recht, nun den Weg über Bürgerbegehren und Bürgerentscheid zu gehen. Trotzdem ärgern ihn die aus seiner Sicht falschen Vorwürfe: „So geht man nicht miteinander um.“

Von Christian Zett