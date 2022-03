Windräder im Wald sollen nach einem Neuentwurf des Landesraumordnungsprogramms bald auch in niedersächsischen Wäldern möglich sein. Die Gefahr, dass solche Anlagen auch im Deister bei Springe entstehen, sieht Jörg Klostermann, zuständiger Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung, aber nicht.

Windräder in Waldstücken, wie hier in Baden-Württemberg, könnte es bald auch in Niedersachsen geben. Dass sie im Deister gebaut werden, ist allerdings unwahrscheinlich. Quelle: Foto