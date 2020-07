Wisentgehege-Team streicht alle Veranstaltungen

Alvesrode

Als „total unerfreulich“ beschreibt Wisentgehege-Leiter Thomas Hennig die Situation in zwei Worten. Das Team hat für dieses Jahr sämtliche Veranstaltungen wegen der Corona-Krise abgesagt – also auch das Hubertusfest, den Rudeltag, das Kinderfest oder das Kürbisfest. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die Auflagen sind dermaßen hoch“, sagt Hennig.

Normalerweise hätten die Organisatoren schon vor zwei bis drei Wochen mit den Planungen für das Hubertusfest begonnen, nun ist das komplette Veranstaltungsprogramm gestrichen worden, darunter auch kleinere Aktionen wie die Wolfsabende. Denn auch bei diesen Angeboten sei es schlichtweg kaum umsetzbar, permanent den Mindestabstand einzuhalten, so Hennig.

„Natürlich wird das finanziell fehlen, es wird kein gutes Jahr für uns.“ Immerhin seien aber die Besucherzahlen „richtig gut“, wenn dadurch auch die Einbußen nicht aufgefangen werden könnten. Anders als andere Tierparks sei das Wisentgehege trotz der Verluste niemals in seiner Existenz gefährdet gewesen, nicht einmal während der Schließung zu Zeiten des Lockdowns. „Keine Sekunde hatten wir ein Problem, nicht mehr zu wissen, ob wir morgen Futter bestellen können. Wir haben mit den Landesforsten als Träger viel Glück.“ Auf das Tagesgeschäft wirke sich die Corona-Krise demnach gar nicht aus. „Das sind eher längerfristige Auswirkungen, zum Beispiel, das wir größere Investitionen verschieben müssen.“ Das betrifft etwa den geplanten Anschluss der neuen Toilettenanlage an die Kanalisation, die viel Geld koste. Daher wird der Tank stattdessen weiter abgepumpt, was günstiger sei. Auch der geplante Neubau des Vielfraß-Geheges wurde zunächst auf Eis gelegt. Für dieses Vorhaben bittet der Förderverein nun um Spenden.

„Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern hoffen auf das nächste Jahr.“ Im September wollen sich die Verantwortlichen an einen Tisch setzen, um gemeinsam einzuschätzen, wie es mit den Veranstaltungen im kommenden Jahr weitergehen wird. „Wir werden die Traditionsveranstaltungen für 2021 auf jeden Fall terminieren, absagen können wir sie im Notfall immer noch.“ Für dieses Jahr sei die Entscheidung aber endgültig gefallen. „Wir bekommen ja auch immer viel Hilfe von unseren Vereinsmitgliedern, die aber auch zur Risikogruppe gehören.“ Er habe nicht verantworten zu können, die Ehrenamtlichen daher auch noch um Unterstützung zu bitten.

Optimistisch in die Zukunft blicken lassen ihn dafür die guten Besucherzahlen. Viele Familien seien glücklich, überhaupt etwas unternehmen zu können. „Ich denke, dass wir auch in den Ferien gute Zahlen haben werden, vielleicht sogar besser als sonst. Auch wenn die Einnahmen in Summe die Absagen nicht auffangen können.“

Von Saskia Helmbrecht