Springe

Ursprünglich war geplant, die Straße Zum Oberntor freitags zu Marktzeiten nur für den Lieferverkehr freizugeben. Doch offenbar gab es laut Ordnungsamtsleiter Karsten Kohlmeyer „Kommunikationsprobleme“. Die Stadt habe im Vorfeld eine Verkehrsregelung getroffen, doch der Umzug der Stände von Gemüsebau Vaes, vom Gartenland Vollmer und der Landbäckerei Hakenbeck verzögerte sich. Heißt: Bestimmte Parkplätze wurden längere Zeit freigehalten, ohne dass ein Termin für den Umzug feststand. Daher habe sich die Stadt entschieden, die Verbotsschilder zunächst zu überkleben und dann richtig aufzustellen, wenn der Umzug anstünde. „Aber der Startschuss dafür wurde nicht gegeben oder wurde nicht gehört“, sagt Kohlmeyer.

So waren gestern Morgen einige Parkplätze noch nicht abgesperrt und die Einfahrt in die Straße nicht verboten, sodass die Autos zum Teil eng an Besuchern und Ständen vorbeifahren mussten. „Etwas chaotisch war das schon“, bedauert Marktmeister Peter Eicke. In der kommenden Woche sollen die Probleme aber behoben werden.

Wie berichtet, wird die Fläche zwischen dem Augenoptikergeschäft Kolibri und dem Alten Rathaus freitags für die Bauarbeiten benötigt, sodass die Stände umziehen mussten. Wie lange, sei aber noch unklar. „Für uns hat alles gut geklappt, ich hoffe, dass wir weiter öffnen dürfen“, sagt Friedrich Vollmer von der gleichnamigen Gärtnerei.

Von Saskia Helmbrecht