Wolfram Feuerhake hat seine Ämter beim Freibadverein Eldagsen niedergelegt

Eldagsen

Der Besucherrückgang 2019 im Freibad Eldagsen um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr war schon heftig, sagte der Vorsitzende Wolfram Feuerhake. 2018 kamen 24 766 Besucher ins Freibad, 2019 waren es 18 754. Dennoch liege man mit den Zahlen noch im guten Durchschnitt der letzten 15 Jahre, so Feuerhake.

Es war sein letzter Vorstandsbericht, denn Feuerhake hat seine Ämter als Vorsitzender, Geschäftsführer und Controller des Freibadvereins niedergelegt. 23 Jahre, seit dem 28. Februar 1997, hat er die Geschicke des Vereins geleitet. Einstmals mit 66 Gründungsmitgliedern begonnen, stieg die Zahl der Beitragszahler seitdem auf aktuell 401 Mitglieder, von denen nur 31 Stimmberechtigte zur Jahresversammlung kamen.

2019 sei ein bewegendes Jahr und eine „Kraftanstrengung“ zugleich gewesen, resümierte Feuerhake und bezog sich dabei zum Beispiel auf die Sanierung der Duschen. Höhepunkt war der Neubau des Planschbeckens und dessen Einweihung. Das sei ein Meilenstein bei der Gestaltung zu einem Familienfreibad gewesen und locke auch Besucher aus dem weiten Umland Eldagsens an, so Feuerhake, der die hervorragende und problemlose Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung lobte. Er bedankte sich aber auch bei den vielen ehrenamtlichen Helfern.

Seinen Rückzug aus dem Vorstand hatte Feuerhake gut vorbereitet. „Nach 23 Jahren ist Schluss, und neue Leute bringen auch neue Ideen mit ein.“

Einstimmig wurde Klaus Jürgen Michel zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ariane Bode, sie hat Betriebswirtschaft studiert, hat die Geschäftsführung übernommen und damit auch das Controlling. Dafür wird es keinen Schatzmeister geben.

Michel gab auch gleich einige Änderungen bei den Veranstaltungen bekannt. Die Freibadsaison wird am 16. Mai um 11 Uhr eröffnet. Am 25. Juli stehen das Volleyballturnier und das anschließende Freibadfest auf dem Programm. Die Project-Events-Party wird es nicht mehr geben, die Eldagser Veranstaltungsagentur hat sich, wie berichtet, aufgelöst. Für den 22. August von 16 bis 22 Uhr lädt die DLRG zu einem Swim-chill-and-grill ein. Sie veranstalten auch vom 1. bis 7. August ein Zeltlager. Saisonabschluss wird am 6. September mit Livemusik von 18 bis 22 Uhr sein.

Von Reinhold Krause