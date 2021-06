aha sucht einen neuen Wertstoffhof

Springe

Was macht einen modernen Wertstoffhof aus? Der Abholverkehr muss von den Anlieferern getrennt werden, es muss genug Platz für Container geben, und Autofahrer müssen die Möglichkeit bekommen, von allen Halteplätzen geradeaus wieder rausfahren zu können – ob das in Springe oder Eldagsen verwirklicht wird, sei der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) zunächst einmal egal. Der Entsorgungsbetrieb habe sich bisher auf keinen Standort festgelegt, betont Dunja Veenker, Leiterin der Abfall- und Wertstoffabfuhr bei aha.

Die SPD-Regionsfraktion um Wolfgang Toboldt, Sprecher für Abfallwirtschaft, Frauke Meyer-Grosu, Regina Hogrefe und Henning Harter hat sich diese Woche ein Bild von beiden möglichen Standorten gemacht. Veenker und der aha-Personalratsvorsitzende Thomas Sonnabend haben die Gelegenheit genutzt, die aktuellen Pläne für einen neuen Wertstoffhof für das Springer Stadtgebiet vorzustellen und auf Probleme aufmerksam zu machen.

„Funktionalität ist wichtiger“

Derzeit laufen laut Veenker die Kaufpreisverhandlungen. Für aha sei der Standort an sich zweitrangig, viel wichtiger sei die Funktionalität. Wenn jetzt Geld in die Hand genommen werde, müsste sichergestellt werden, einen „zukunftsfähigen“ Hof aufzubauen. Veenker warnt davor, nur auf die jetzigen Anforderungen hin zu planen, sondern rät, sich möglichst breit aufzustellen – also Erweiterungsmöglichkeiten jetzt schon mitzudenken. Sowohl mit einer Erweiterung in Springe am jetzigen Standort als auch mit einem Neubau im Eldagser Gewerbegebiet bekäme aha eine Fläche von rund 10 000 Quadratmetern, die auch dringend benötigt werden. „Wir brauchen Platz, Platz, Platz“, bringt es Sonnabend auf den Punkt. Musterbeispiel sei der neue Hof in Sehnde, wo quasi alles möglich und noch Platz vorhanden sei. „Heute wird bei der Entsorgung immer mehr differenziert“, verweist Veenker auf die steigenden Anforderungen auf den Höfen. Aktuell in der Diskussion: die Entsorgung von Altkleidern. Weil die Kleidung minderwertig geworden sei, also schnell kaputt gehe, seien die Altkleidercontainer für viele Betriebe wirtschaftlich nicht mehr interessant. Und genau da könne es passieren, dass die Aufgabe an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abgegeben wird, sprich aha. All das müsste bei den Planungen für einen neuen Hof berücksichtigt werden.

Genug Platz müssten auch die Autofahrer bekommen, sagt Veenker. Immer wieder beobachten Mitarbeiter Autofahrer mit Anhängern, die Probleme beim Rangieren bekommen. Ziel müsse es daher sein, von allen Halteplätzen geradeaus wieder den Hof verlassen zu können, ohne rückwärts fahren zu müssen. Zu brenzligen Situationen käme es vor Ort auch, wenn die Lkw die Container auf dem Hof tauschen. „Weil die Anlieferer nicht warten möchten, laufen da sogar Menschen unter den Lkw durch.“ Auch eine zweireihige Wartespur sei sinnvoll.

Standortgutachten abwarten

Ende des Jahres rechnet aha mit einem Ergebnis, welcher Standort für diese Anforderungen geeigneter ist. Laut Veenker liegen noch nicht alle Gutachten vor. Vor- und Nachteile gebe es an beiden Orten, zum Beispiel müsste das Gelände in beiden Städten aufgrund der Höhen aufgefüllt werden, nennt Veenker ein Beispiel.

Am Ende trifft die Regionspolitik aber die Entscheidung. „Und da ist es uns wichtig, alle Beteiligten miteinzubinden“, macht Toboldt deutlich, wofür er Unterstützung von SPD-Bürgermeisterkandidat Bastian Reinhardt bekam, der zusammen mit dem heimischen SPD-Regionsabgeordneten Eberhardt Brezski und Regionsbewerber Brian Baatzsch ebenfalls vor Ort war. Die SPD-Regionsfraktion sei offen, es gebe keine „Vorfestlegung“ auf einen der beiden Standorte, betont Toboldt bei der Besichtigung.

Von Saskia Helmbrecht