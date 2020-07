Hannover

Wer in Niedersachsen lebt, wird im Durchschnitt nicht so alt, wie die Menschen in Bayern oder Baden-Württemberg. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock hervor. Die Wissenschaftler haben die durchschnittliche Lebenserwartung in den insgesamt 402 Landkreisen und kreisfreien Städten untersucht. Die durchschnittliche Lebenserfahrung unterscheidet sich bundesweit bei Frauen um bis zu fünf, beim Männern um bis zu vier Jahre. Besonderen Einfluss auf das Alter hat laut der Wissenschaftler die Armut der Menschen.

Unterschiede zum Süden nicht so groß

Zum Vergleich: Frauen werden im bayerischen Landkreis Starnberg durchschnittlich 85,7 Jahre alt, ähnlich sieht es im benachbarten München aus. Dieses durchschnittliche Alter wird in Niedersachsen in keinem Landkreis erreicht, auch wenn die Unterschiede zum Süden hier nicht so groß sind wie zu Landkreisen in ostdeutschen Bundesländern.

In Niedersachsen leben die Frauen im Landkreis Harburg (durchschnittlich 84,1 Jahre), in Stade, Vechta und in der Stadt Emden am längsten. Auf dem fünften Platz folgt dann die Region Hannover mit einem Durchschnittsalter von 83,9 Jahren. Die niedrigste Lebenserwartung in Niedersachsen haben Frauen im Landkreis Aurich (82,5 Jahre). Bundesweites Schlusslicht ist der Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt mit 81,8 Jahren.

Mit 79 Jahren haben in Niedersachsen die Männer im Landkreis Osnabrück die höchste durchschnittliche Lebenserwartung. Überdurchschnittlich lang leben Männer auch im Kreis Ammerland, in der Grafschaft Bentheim und in der Stadt Osnabrück. Auch bei den Männern steht die Region Hannover im Landesvergleich relativ gut da, mit durchschnittlich 78,7 Jahren. Bundesweit die höchste Lebenserwartung haben Männer im Landkreis München (81,2) und im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (80,9). Am frühsten sterben Männer in Bremerhaven (75,8). Im Bundesdurchschnitt liegt die Lebenserwartung der Männer bei 78,3 Jahren, bei den Frauen bei 83,3 Jahren.

Arbeitslosenquote und Hartz-IV-Quote haben Einfluss

Insgesamt zeigt sich, dass mehr Landkreise mit niedriger Lebenserwartung im Osten Deutschlands liegen als im Westen. Aber auch in Westdeutschland, und dort vor allem im Ruhrgebiet, gibt es Landkreise, in denen die Bewohner im Schnitt früher sterben. Dazu zählen Dortmund, Gelsenkirchen und Essen.

Die Forscher haben auch die Faktoren untersucht, die zur unterschiedlichen Lebenserwartung in den Landkreisen beitragen. Starken Einfluss haben die Arbeitslosenquote und die Quote der Hartz-IV-Empfänger in einem Landkreis. „Wer Unterschiede in der Lebenserwartung reduzieren will, muss vor allem die Lebensbedingungen des ärmsten Teils der Bevölkerung verbessern“, sagt ein Sprecher des Max-Planck-Instituts. Die Analysen zeigten zudem, dass häufig debattierte Faktoren, wie das Durchschnittseinkommen, die Zahl der Ärzte pro 100.000 Einwohner oder die Bevölkerungsdichte einen weitaus geringeren Einfluss auf die Lebenserwartung haben als vielfach angenommen.

Von Mathias Klein