Steigende Corona-Zahlen: MHH-Professor warnt vor „Zusammenbruch der Disziplin“

Die in den vergangenen Tagen steigende Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus alarmiert Mediziner und Politiker. „Es handelt sich weltweit und in Deutschland um eine sehr dynamische und ernst zu nehmende Situation“, schreibt das Robert-Koch-Institut ( RKI) in seinem aktuellen Lagebericht. Das RKI hat am Donnerstag und Freitag deutlich mehr Neuinfektionen gemeldet bekommen als in den Wochen zuvor. Nachdem am Donnerstag 902 neue Corona-Infektionen gemeldet wurden, waren es am Freitag 870. Insgesamt gibt es damit laut RKI 208.698 Corona-Fälle in Deutschland. 9141 Menschen sind bisher nach einer Infektion gestorben. Die Zahl der nach einer Infektion Genesenen schätzt das RKI auf 192.300.

„Wir sind mitten in der Pandemie“

„Wir sind mitten in einer sich rasant entwickelnden Pandemie", sagt der Chef des RKI, Lothar Wieler. Seiner Ansicht nach, könne es sich um den Beginn einer zweiten Welle der Corona-Pandemie handeln. Die jüngste Entwicklung bereite ihm „große Sorge“, betont er. Noch vor einiger Zeit habe man es geschafft, die tägliche Zahl von Neuinfektionen stabil bei 300 bis 500 zu halten. Das RKI beobachte eine zunehmende Nachlässigkeit der Einhaltung der Abstands- und Schutzregeln, meint Wieler. Das sei die Hauptursache für die steigende Zahl von Infektionen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) sagt, er blicke derzeit besonders wachsam auf die Zahl der täglichen Neuinfektionen. „Wir hatten so eine hohe Zahl wie lange nicht“, meint er. Derzeit sei das Niveau noch niedrig. „Aber die Zahlen steigen.“ Schwerpunkte der Neuinfektionen sind aktuell Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Spahn macht für den Anstieg vor allem Reiserückkehrer aus Risikoländern verantwortlich. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung für Spanien eine Reisewarnung verhängt. Betroffen davon sind Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava sowie die westlich davon im Landesinneren liegenden Regionen Aragón und Navarra.

In Niedersachsen ist der Anstieg der Neuinfektionen noch vergleichsweise niedrig. Am Freitag meldete das Sozialministerium 57 neue Fälle. Dennoch bereite man sich auf eine zweite Welle der Pandemie vor, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Staatssekretär Heiger Scholz ( SPD). In der Region Hannover ist die Zahl der aktuell Infizierten am Freitag erstmals seit einem Monat wieder auf 100 gestiegen, es gab elf Neuinfektionen.

MHH-Professor: In der Bevölkerung gibt es eine „Regelmüdigkeit“

Der deutsche Einzelhandel fürchtet das Ende für viele Geschäfte, sollte es wegen der steigenden Zahlen erneut zu einem Lockdown kommen. Daher ruft der Handelsverband Deutschland die Bürger auf, die Corona-Regeln wieder disziplinierter einzuhalten. „Es erfüllt mich mit großer Unruhe, dass es viele Menschen mit den Regeln nicht mehr so genau nehmen“, warnt der Präsident des Handelsverbands Deutschland, Josef Sanktjohanser.

Auch der Vizepräsident der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), Prof. Tobias Welte, befürchtet einen „ Zusammenbruch der Disziplin“. Er rechne aber auch bei kräftig steigenden Zahlen nicht mit einem erneuten Lockdown. Das würden die Bürger nicht mitmachen. Nach Ansicht von Welte ist in der Bevölkerung eine „Regelmüdigkeit“ entstanden.

Herbst lässt weitere Zunahme befürchten

Ab täglich 1000 Neuinfektionen komme das Gesundheitswesen in Deutschland wieder in einen problematischen Bereich, sagt Lungenexperte Welte. Ab 3000 Neuinfektionen pro Tag müssten die Krankenhäuser erneut beginnen, geplante Operationen abzusagen, um Betten für Corona-Patienten frei zu haben. Dann würden sich auch wieder deutlich mehr ältere Menschen infizieren als derzeit. Senioren gelten als Hochrisikogruppe. Welte befürchtet im Herbst eine weitere Zunahme der Infektionen. Die Ansteckung werde durch kühlere Temperaturen, eine höhere Luftfeuchtigkeit und den Aufenthalt in geschlossenen Räumen begünstigt.

