Die neue CDU-Fraktion in der Regionsversammlung hat jetzt ihre Fraktionsspitze komplettiert. Außer dem bereits gewählten Fraktionsvorsitzenden Bernward Schlossarek gehören als Stellvertreter Oliver Brandt und Claudia Hopfe, Ulrike Krause und Roland Zieseniß dem Fraktionsvorstand an. Weiteres Mitglied soll Michaela Michalowitz sein. Die CDU wird sie als stellvertretende Regionspräsidentin vorschlagen. Michalowitz hatte dieses Amt bereits in der derzeit noch laufenden Wahlperiode inne. In der neuen CDU-Regionsfraktion sitzen 12 Frauen und 10 Männer.

„Konstruktives Scheidungsgespräch“

„Mit diesem Vorstand sind wir für jede vor uns liegende Herausforderung in den kommenden Jahren gut gerüstet“, sagte Schlossarek nach der Wahl. Die besondere Herausforderung wird für die CDU voraussichtlich die Oppositionsarbeit sein.

Nach fünf Jahren Großer Koalition in der Regionsversammlung will die SPD künftig mit den Grünen zusammenarbeiten, derzeit laufen dafür die Koalitionsverhandlungen. Die SPD hatte sich auch mit der CDU getroffen, dabei habe es sich jedoch um ein „konstruktives Scheidungsgespräch“ gehandelt, ist im Regionshaus zu hören.

