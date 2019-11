Springe

Es ist eine Premiere: Die Fachgruppe Logistik des Technischen Hilfswerks ( THW) Springe hat das erste neue Fahrzeug erhalten. Der blaue Lkw-Kipper mit Kran wird für den Transport von Schüttgütern wie Sandsäcken oder auch Stückgütern wie Paletten, Steinen und Kisten genutzt.

„Das Fahrzeug ist neu. Es besitzt einen größeren Ladekran als sein Vorgänger“, sagt Fachgruppenleiter Lars Zufelde. Der Kran lässt sich mithilfe einer Fernbedienung über Funk bedienen. Mit 420 anstatt 220 PS verfügt das Fahrzeug auch über eine höhere Leistung. Ein weiterer Vorteil: „Der Fahrkomfort ist höher“, sagt Zufelde.

Kipper ist am meisten bei Hochwassereinsätzen gefordert

Bei einer Firma in Elze waren acht Einsatzfahrzeuge an verschiedene Ortsverbände übergeben worden, die vom Bund beschafft worden waren. Die Springer Kameraden hatten die kürzeste Anreise – „klarer Heimvorteil“, so Zufelde schmunzelnd. Das neue Fahrzeug ersetzt ein Vorgänger-Modell, einen Mercedes-Benz, der 1992 gebaut wurde. Der sei nach wie vor einsatzbereit, doch technisch überholt. „Normalerweise werden die Fahrzeuge nach 25 Jahren ausgetauscht“, erklärt der Fachgruppenleiter. Das alte Fahrzeug werde nun Platzhalter in einem neuen Ortsverband.

Der Kipper ist am meisten bei Hochwassereinsätzen gefordert – etwa beim Oderhochwasser 1997, beim Elbehochwasser 2002 sowie beim Hochwasser in Bennigsen und Eldagsen 2017. Die Fachgruppe Logistik ist zuständig für Versorgung, Instandsetzung, Materialerhaltung und Transport im gesamten Regionalstellenbereich Hannover.

Von Ralf-Thomas Mischer