Hannover

Üstra und Regiobus planen für das kommende Jahr ein neues Angebot für den Nahverkehr in der Region Hannover. Nutzern des sogenannten Ridesharing-Angebots der VW-Tochter Moia dürfte das Konzept bekannt vorkommen: Um von A nach B zu kommen geht man nicht zu einer festen Haltestelle von Bus oder Bahn, sondern ruft sich per App ein Fahrzeug dahin, wo man ist. Man wird in der Nähe abgeholt und in der Nähe des gewünschten Ziels abgesetzt. Unterwegs teilt man sich das Fahrzeug mit anderen Fahrgästen, die auf einer ähnlichen Route unterwegs sind.

Ein ähnliches Angebot schwebt offenbar auch der Region Hannover und den Verkehrsbetrieben Regiobus und Üstra vor – nur dass sie Moia, das sich in der Corona-Krise zwischenzeitlich aus Hannover zurückgezogen hat, offenbar keine Konkurrenz machen wollen. Wie es heißt, haben die Partner als Zielgebiet eher den ländlichen Raum im Blick, also die Kommen im Umland der Landeshauptstadt und nicht das Stadtgebiet.

Anzeige

Noch viele Fragen offen

Wann fahren sie wieder? Moia hatte das sogenannte Ridesharing einst in Hannover etabliert. Inzwischen ist der Betrieb der Shuttlebusse in der Corona-Krise eingestellt worden. Quelle: Foto: Katrin Kutter

Weitere HAZ+ Artikel

Moia hatte diese neue Art des Personenverkehrs einst in Hannover mit seinen schwarzen VW-Bullis etabliert, war aber nie ins Umland vorgestoßen. Zwischendurch hatten Moia und Üstra sogar kooperiert. Der Test, in dem Stadtbahnen und Shuttlebusse enger verzahnt werden sollten, floppte allerdings. In der Corona-Pandemie hat Moia seinen Dienst in der Landeshauptstadt vorübergehend ganz eingestellt. Während die Busse in Hamburg inzwischen wieder fahren, ist weiterhin unklar, wann es in Hannover wieder losgeht – Gerüchte sagen, eventuell wird der Shuttle-Dienst gar nicht wieder aufgenommen. Moia weist das aber zurück.

Was das neue Angebot der hannoverschen Verkehrsbetriebe angeht, sind noch viele Fragen offen – Region, Regiobus und Üstra wollen sie erst am Donnerstag beantworten. Nur so viel steht fest: Losgehen soll es im kommenden Sommer und zunächst nur mit einem Test in drei sogenannten Pilotkommunen – welche das sein werden, ist unklar. Auch Preis, Art der Fahrzeuge und Betriebszeiten sind noch nicht bekannt.

Lesen Sie auch

Von Karl Doeleke