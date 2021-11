Hänigsen

In Hänigsen hat ein Unbekannter am Montagnachmittag vergeblich versucht, einen Audi A 3 aufzubrechen. Den Wagen hatte eine 44 Jahre alte Hänigserin auf ihrer Grundstückseinfahrt an der Görlitzer Straße abgestellt. Gegen 17 Uhr bemerkte sie, dass die Fahrertür beschädigt worden war. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der Täter die Tür mit einem Gegenstand hatte öffnen wollen. Die Polizei in Uetze, Telefon (05173) 925430, bittet um Hinweise auf den Täter. Sie grenzt den Tatzeitraum auf 16 bis 17 Uhr ein.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller