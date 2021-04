Eltze

Trotz der Covid-19-Pandemie müssen historisch Interessierte nicht auf einen Besuch des Heimatmuseums in Uetze-Eltze verzichten. Sie können jetzt via Internet durch das Museum bummeln. Der Immobilienmakler Stefan Lange aus Eltze hat für den Heimatverein einen virtuellen Rundgang angefertigt.

Gestaltet ist dieser mit 3-D-Aufnahmen. „Die habe ich mit einer Spezialkamera aufgenommen“, erklärt Lange. Er habe ein Fischaugenobjektiv verwendet – in der Immobilienbranche sei es üblich, Gebäude auf diese Weise visuell vorzustellen. Die 35 Fotos für das Internet hat der Heimatvereinsvorsitzende Horst Wildhagen mit Schatzmeister Dieter Busch und dem Museumsbeauftragten Helmut Heim aus 1000 Aufnahmen ausgewählt.

Klicks von Bild zu Bild

Der Rundgang beginnt auf dem Parkplatz vor dem Museum. Per Mausklick gelangt man von Bild zu Bild. So geht es virtuell durch die frühere katholische Kirche, die der Heimatverein im Jahr 2000 in ein Museum umgewandelt hat. Die Besucher gelangen beispielsweise in den Kaufmannsladen, die Puppenstube, die Küche, das Nähzimmer und die Dunkelkammern sowie auf die Galerie. Die 3-D-Bilder, die nicht erläutert werden, sondern für sich sprechen sollen, lassen sich in verschiedene Richtungen drehen und vergrößern. Außerdem kann der Betrachter sie im Menü in den Vollbildmodus schalten.

So sieht die Startseite für den Museumsrundgang aus. Quelle: Screenshot

Lange wollte nach eigenen Worten den Heimatverein in Corona-Zeiten unterstützen. Museen könnten wegen des Lockdowns zurzeit ja nicht besuchen werden. Daher habe er Wildhagen den virtuellen Rundgang vorgeschlagen. Den Rundgang hat Lange kostenlos für den Heimatverein konzipiert.

Von dem Angebot war Wildhagen sofort begeistert. „Ich erhoffe mir davon, dass wir als Verein bekannter werden“, sagt der Vorsitzende. Er kenne keinen anderen Heimatverein im weiten Umkreis, der so einen virtuellen Rundgang anbiete. Wenn jemand sich für einen Besuch anmelde, werde er oft gefragt, was man sich im Museum anschauen könne. Künftig könne er auf den virtuellen Rundgang verweisen: „Da kann man sehen, was wir alles haben.“ Und Wildhagen geht davon aus, dass die 3-D-Aufnahmen bei den Betrachtern die Neugier wecken, sich nach dem Lockdown alles im Museum aus nächster Nähe anzusehen.

Zum virtuellen Rundgang gelangt man über die Homepage www.eltze.info oder den Link www.langeundlange-immobilien.de/index.php/blog/742-360-virtueller-rundgang-heimatmuseum-eltze.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller