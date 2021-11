Hänigsen

Darüber ärgern sich mehrere Einwohner der Gemeinde Uetze: Jemand hat an einem Feldweg zwischen Hänigsen und der Bundesstraße 188 mehrere Möbelstücke, Fahrradteile und Styropor abgeladen. Insgesamt sind es mehrere Kubikmeter Sperrmüll. Vermutlich wurden die Abfälle am Wochenende illegal entsorgt. „Als ich zuletzt vor einigen Tagen dort entlangkam, lag der Müll noch nicht dort“, berichtet ein Einwohner, der den Müll am Montag gegen 9 Uhr entdeckt hat. Er und andere haben Abfallwirtschaftsbetrieb der Region Hannover (Aha) verständigt.

Der wiederum hat den Vorfall der Polizei gemeldet. Die Beamten ermitteln wegen illegaler Abfallbeseitigung gegen unbekannt. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefon (05173) 925430 melden. Aha muss den Sperrmüll einsammeln und abtransportieren – auf Kosten der Gebührenzahler.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller