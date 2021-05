Uetze

Uetze ist seit altersher ein Verkehrsknotenpunkt. Zwei Handels- und Heerwege – die Berlinische und die rechte Peiner Heerstraße – führten durch das Dorf. Auf ihren Trassen verlaufen heute die Bundesstraße 188 und die Landesstraße 387. Erst seit 30 Jahren wird der Verkehr von Ost nach West im Norden an Uetze vorbeigeführt. Am 12. September 1991 gab Hans-Dieter Kuhlmann vom Niedersächsischen Landesamt für Straßenbau die Ortsumgehung für Personen- und Lastwagen frei.

Auf die historische Bedeutung der Bundesstraße wies damals die Landesbehörde in einem Faltblatt hin, das sie anlässlich der Straßeneröffnung herausgegeben hatte: „Die heutige B 188 ist ein traditioneller Handelsweg, der als Via regia von altersher aus dem Calenberger Land ins Brandenburgische führte“, heißt es dort.

Verteidigungsminister gibt Geld für Umgehungsstraße Die Freigabe der Uetzer Ortsumgehung am 12. September 1991 hat Uetzes Ehrenbürger Reinhard Brandes noch gut in Erinnerung. „Ich habe sogar eine Videoaufzeichnung“, sagt der frühere Bürgermeister. Es sei ein besonderer Tag für Uetze gewesen, weil die Umgehungsstraße den Ortskern wie erwartet spürbar vom Durchgangsverkehr entlastet habe. Vorher sei der gesamte Verkehr auf der B 188 durch Uetze gerollt. Eine besonders große Belastung seien die Militärkolonnen gewesen, berichtet Brandes. Mehr als 20 Jahre hatte Uetze auf die Umgehungsstraße gewartet. 1967 hatte der erste Linienentwurf vorgelegen. Auch als die Bundesregierung 1979 ein Programm für kleine Ortsumgehungen auflegte, war die Finanzierung noch nicht vollständig gesichert. Daher habe das Straßenbauamt Hannover auf seine Bitte hin beim Bundesverteidigungsministerium beantragt, für die Restfinanzierung Geld aus seinem Haushalt beizusteuern, erzählt Brandes. Der entscheidende Durchbruch gelang nach seinen Worten bei einem Ortstermin mit dem Staatssekretär des Verteidigungsministeriums. „Genau zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Vortrag hielt, kam eine Panzerkolonne aus Richtung Gifhorn“, erinnert sich Brandes. Anschließend habe der Staatssekretär gesagt: „Herr Brandes, das haben sie gut getimed.“ Außerdem habe er versprochen: „Wir werden die Sache prüfen.“

Weit mehr als 100 Uetzer warten am 12. September 1991 darauf, dass die Absperrung auf der Ortsumgehung weggeräumt wird. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Repro)

In alten Akten wird diese Verkehrsverbindung auch Berlinische Heerstraße genannt. Sie verband Berlin mit Minden und den übrigen westlichen preußischen Provinzen. „Die Straße wurde von den königlichen Majestäten von Preußen auf ihrem Weg nach Hannover genutzt, wie sie der hannoversche Hof auf seinen Fahrten nach Berlin nutzte“, schreibt der frühere Immenser Ortsbürgermeister und Heimatforscher Hans-Wilhelm Mölbitz in seinem Buch „Von den alten Handelsstraßen zu den heutigen Verkehrswegen“.

Die Wechselpferde mussten die Bauern stellen

Wenn die Herrschaften mit ihrem Gefolge in Kutschen auf Reisen gingen, mussten die Bauern entlang der Strecke ihre Pferde zum Wechseln zur Verfügung stellen. Das war zum Beispiel der Fall, als die Herzogin Sophie von Hannover, auch Sophie von der Pfalz genannt, 1685 von Berlin nach Hannover zurückfuhr. Nicht nur Pferde, auch Korbwagen mussten die Dorfbewohner für die Fahrt der Kurfürstin Sophie Charlotte von Brandenburg, die Tochter von Herzogin Sophie, im Jahr 1689 von Hannover nach Berlin stellen.

1703 reiste sie – inzwischen preußische Königin – mit insgesamt 17 Kutschen zu ihren Verwandten in Hannover. „Abfahrt in Berlin war für den 20. Januar geplant, Ankunft in Hannover am 22. Januar. Da musste alles wie am Schnürchen klappen und die Pferde oft gewechselt werden“, schreibt Gustav Hennigs in der Chronik „Dollbergen einst und jetzt“. 1706 reiste Friedrich I. mit dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm, dem späteren Soldatenkönig, auf der alten Heerstraße nach Hannover.

50 frische Pferde für den Soldatenkönig

17 Jahre später machte Friedrich Wilhelm, mittlerweile König in Preußen, auf einer Rückreise nach Berlin für einen Pferdewechsel in Uetze Halt. Am 27. August 1720 benötigte er für den Streckenabschnitt von Burgdorf bis Uetze für sich und sein Gefolge 50 Pferde.

Friedrich Wilhelm I. wird auch Soldatenkönig genannt. Er war der Vater vom König Friedrich der Große. Quelle: Archiv

Die Bedeutung der B 188 als wichtige Ost-West-Verbindung ist nach der deutschen Grenzöffnung im Jahr 1989 wieder gewachsen. Unter anderem nutzen sie Lastwagenfahrer als Ausweichstrecke, wenn sich auf der Autobahn 2 nach Unfällen kilometerlange Staus bilden.

Viel Ärger mit rücksichtslosen Fuhrleuten

Der zweite Fernweg, die rechte Peiner Heerstraße, durchschnitt Uetze von Süd nach Nord. Laut Heimatforscher Dieter Wittenberg führte der Weg von Celle kommend durch Uetze und dann durch die Eigensheide zu zwei Furten durch die Fuhse nahe der Wolfsförder Mühle bei Dedenhausen. „Trotz ihres stolzen Namens Heerstraße war sie doch weiter nichts als ein breit auseinander gefahrener Feld- und Sandweg. Die schweren Frachtwagen hatten tiefe Fahrspuren hineingeschnitten“, heißt es bei Wittenberg.

Heute ist der Weg durch die Eigensheide asphaltiert. Zu Zeiten der rechten Peiner Heerstraße war er ein zerfurchter Sandweg. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Um Radbrüche zu vermeiden, wichen die Fuhrleute, auch Kärrner genannt, zum Verdruss der Bauern auf die angrenzenden Wiesen und Felder aus. Zudem war es bei Hochwasser und im Winter schwierig, die Furten an der Wolfsförder Mühle zu passieren. Viele Kärrner nahmen stattdessen den Weg Uetze–Dollbergen–Oelerse, um dann über den Abbenser Damm die Fuhse zu überqueren.

Durchfahrverbot ab 1703

Das missfiel den Uetzer Bauern. Sie klagten darüber, dass auch dieser Weg völlig zerfahren sei, sie ihn daher nicht mehr nutzen könnten und die Pflanzen auf ihren Feldern Schaden nähmen. Sie hatten insofern Erfolg, dass es den Fuhrleuten ab 1703 bei 20 Talern Strafe verboten war, den Weg Uetze-Dollbergen-Oelerse zu befahren. Doch diese ignorierten dieses Verbot. Laut Wittenberg wurde es 1739 aufgehoben. Die Folge: Der Weg durch die Eigensheide verlor als Verkehrsweg an Bedeutung. 1819 erklärte ihn die Regierung des Königreichs Hannover zur Nebenstrecke. Die Strecke Uetze-Dollbergen-Oelerse ist heute Teil der Landesstraße 387.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller