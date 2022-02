Uetze

Jeden Donnerstag können die Menschen auf dem Wochenmarkt auf dem Hindenburgplatz mitten im Ort einkaufen. Doch dieser Platz war nicht immer das Zentrum Uetzes. Der Thielenplatz ist das alte Ortszentrum. Er war lange Zeit der Dreh- und Angelpunkt des Dorflebens. Dort befanden sich früher eine Gastwirtschaft, das erste Uetzer Kino, eine Bäckerei, das Gemeindebüro und die Gemeindewaage. Von der Fläche her ist er auch größer als der Hindenburgplatz. Gleich sieben Straßen führen zum alten Mittelpunkt: Kirch-, Bäcker-, Schmiede-, Mühlen-, Nordmann-, Eigen- und Dedenhäuser Straße.

Seinen jetzigen Namen erhielt der Thielenplatz offiziell erst nach der Gebietsreform 1974. Bis dahin hieß er Platz An der Waage. Am Rande stand vor dem Grundstück Bethmann die Gemeindewaage. Auf ihr haben Bauern ihre leeren und beladenen Wagen wiegen lassen, wenn sie zum Beispiel Kartoffeln nach Hannover lieferten. Das Wiegehäuschen war ursprünglich ein kleiner Fachwerkbau. Zum Schluss bestand es aus Metall.

So sieht der Thielenplatz 1915 aus. Auf dieser Ansichtskarte ist links im Bild das Wiegehäuschen der Gemeindewaage und rechts die Gastwirtschaft Zum Deutschen Haus zu erkennen. Quelle: Heimatbund Uetze

Die Gemeindewaage wird abgerissen

In den Neunzigerjahren wurde die Waage nicht mehr benötigt. Weil das Metallhäuschen mit Graffiti beschmiert wurde, war es dem Ortsrat ein Dorn im Auge. „Das ist ein Schandfleck“, schimpfte der damalige Ortsbürgermeister Hartmut Schulte während einer Ortsratssitzung Ende 1998. Der Ortsrat forderte den baldigen Abriss. Im Frühjahr 1999 kam die Gemeinde der Forderung nach.

Der Rat hatte den Namen des Platzes nach der Gebietsreform geändert, um eine Verwechslung mit der Straße An der Waage in Obershagen zu vermeiden. Zuvor bereits hatten die Uetzer nur vom Thielenplatz – benannt nach dem Gastwirt Hermann Thiele – gesprochen. Thiele stammte aus Moritzburg (Sachsen) und übernahm Ende 1895 im Haus Nummer 10 (Straßennamen gab es damals noch nicht – heute Thielenplatz 3) die Gastwirtschaft Zum Deutschen Haus.

Im Laufe der Zeit wechselten nicht nur die Wirte. Auch der Name der Wirtschaft änderte sich. Aus dem Deutschen Haus wurde zunächst der Schwarze Kater, dann die Gala-Stuben und später das Restaurant Hellas, auf das schließlich ein jugoslawisches Speiselokal folgte. Seit Ende der Achtzigerjahre befindet sich im Erdgeschoss eine Spielhalle.

1948 eröffnen die Corso-Lichtspiele

Im Saal der Gastwirtschaft feierten die Uetzer Katholiken Anfang der Dreißigerjahre laut der Chronik der St.-Matthias-Gemeinde alle zwei Wochen ihre Sonntagsgottesdienste. 1948 eröffnete Friedrich Bock im Saal die Corso-Lichtspiele. Die Kneipe Schwarzer Kater blieb in Betrieb. Sie hatte nicht den besten Ruf. Hin und wieder sollen nach dem Zweiten Weltkrieg leicht bekleidete Frauen auf den Tischen getanzt haben.

Das erste Uetzer Kino hatte in den Fünfzigerjahren seine Blütezeit. Damals gab es sonntags vier Vorstellungen. Das Programm begann um 13 Uhr mit einem Kinderfilm. Um 20 Uhr fing am Sonntag die letzte Vorstellung an. Sonnabends gab es ab 23 Uhr eine Spätvorstellung. Abendvorstellungen standen auch dienstags und donnerstags auf dem Programm. Häufig standen die Besucher vor den Vorstellungen auf dem Thielenplatz Schlange. Um die besten Plätze im Kino sollen sie sich sogar manchmal geprügelt haben.

Im Sommer richtete Bock im Garten hinter dem Haus ein Freilichtkino ein. An seine Stelle trat ein Kinoneubau. 1957 eröffnete Bock sein zweites Uetzer Kino namens Stern. In den Sechzigerjahren waren die Kinos nicht mehr der Konkurrenz des Fernsehens gewachsen. Bock schloss zuerst die Corso-Lichtspiele und 1966 das Stern-Kino.

Biergarten muss Erweiterung des Cafés weichen

Ebenso wie das einstige Deutsche Haus hat auch nebenan die frühere Bäckerei und Konditorei Seffer ihr Aussehen vollkommen verändert. Zum traditionellen Handwerksbetrieb gehörte jahrelang ein Café mit einem Kaffee- und Eisgarten davor. Das Café Seffer behielt seinen Namen, als es zeitweilig eine Gastwirtschaft mit Biergarten war. Nachdem der Bäcker- und Konditormeister Adolf den Gaststättenbetrieb eingestellt hatte, erweiterte er sein Café und überbaute den Biergarten. Seit 2006 betreibt Dirk Klein in dem Gebäude das Beerdigungsinstitut Am Thielenplatz.

Die Bäckerei Seffer am Thielenplatz ist ein alter Uetzer Handwerksbetrieb gewesen. Das Gebäude hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Quelle: Heimatbund Uetze

Hindenburgplatz: Wasser soll wieder sprudeln Für Großveranstaltungen wie das Uetzer Zwiebelfest bietet sich der Hindenburgplatz an. Damit solche Veranstaltungen dort stattfinden können, hat ihn die Gemeinde im Jahr 2000 mit Geld aus dem Pro-Land-Förderprogramm umgebaut. Die Grünfläche verschwand. Die Bauarbeiter pflasterten den Platz mit Betonsteinen. Außerdem legten sie zwei Springbrunnen an. Einer bestand aus einer dreieckigen Wasserfläche mit Fontänen. Auf der gegenüberliegenden Seite sprudelte Wasser aus einem Granitfelsen. Ein Wasserlauf verband beide Springbrunnen. Die Wasserrinne erwies sich als Stolperfalle. Der Brunnen mit den Fontänen funktionierte oft nicht. Beide wurden daher nach rund zehn Jahren beseitigt. Inzwischen ist auch der sprudelnde Felsen nicht mehr in Betrieb. Der Uetzer Ortsrat setzt darauf, dass die Gemeinde mit Geld aus dem Förderprogramm Perspektive Innenstadt die Aufenthaltsqualität auf dem Platz verbessert. Er wünscht sich dort zum Beispiel die Wiederinbetriebnahme des verbliebenen Brunnens, mehr Grün und einen WLAN-Hotspot.

Gemeindedirektor zahlt Sozialhilfe persönlich aus

Im Gebäude Thielenplatz 2 befand sich jahrelang das Gemeindebüro. Dort begann 1959 die berufliche Laufbahn des späteren Gemeindedirektors Manfred Schmidt mit dessen Verwaltungsausbildung. Die Gemeindeverwaltung bestand damals, wie er sich 2001 vor seiner Verabschiedung in den Ruhestand erinnerte, nur aus der Kasse, dem Einwohnermeldeamt und dem Ordnungs- und Sozialamt. „Das war alles“, sagte Schmidt. Der damalige Gemeindedirektor Wilhelm Honemann sei sein Ausbilder gewesen und habe die Sozialhilfe persönlich ausgezahlt. 1961 kaufte die Gemeinde die Villa, die der Industrielle Georg Greiser 1954 an der Dollberger Straße gebaut hatte. Die Greiser-Villa diente bis Oktober 1995 als Rathaus.

1935 lassen sich mehrere Uetzer auf dem Thielenplatz neben dem Völkerschlachtdenkmal ablichten. Quelle: Heimatbund Uetze

Mitten auf dem Thielenplatz stand neben der dortigen Eiche jahrzehntelang das aus Findlingen errichtete Völkerschlachtdenkmal. Es war ursprünglich 1913 auf dem Hindenburgplatz (der damals Kastanienplatz hieß) aufgestellt worden, und zwar zur Erinnerung an die Völkerschlacht, die sich 100 Jahre zuvor bei Leipzig ereignet hatte, und an die Befreiungskriege, die von 1813 bis 1815 gegen Napoleon stattgefunden hatten. Nach einigen Jahren wurden die Findlinge auf den Thielenplatz versetzt. Als der alte Friedhof an der Nordmannstraße in einen Park umgewandelt wurde, brachte die Gemeinde das Denkmal dorthin.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller