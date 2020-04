Ab 2021 werden im Uetzer Rat 34 Politiker sitzen

Uetze

Nach der nächsten Wahlperiode wird der neue Uetzer Rat größer als der jetzige sein. Bei der Kommunalwahl 2021 werden die Bürger 34 Ratsmitglieder wählen – sechs mehr als 2011 und 2016. Außerdem gehört der Bürgermeister von Amts wegen dem höchsten Entscheidungsgremium einer Kommune an.

Nach dem niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz sind in Gemeinden mit etwas mehr als 20.000 Einwohnern in der Regel 34 Ratsmitglieder zu wählen. Vor den Kommunalwahlen 2011 und 2016 hatte der Rat von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht, per Satzung die Zahl der zu wählenden Ratsmitglieder zu reduzieren. Damals verständigte man sich aus Kostengründen auf eine Verringerung gleich um sechs auf nur 28 Mandate. So sparte die Gemeinde rund 12.000 Euro pro Jahr.

Politiker haben im kleineren Rat mehr Arbeit

Im März dieses Jahres stand das Thema wieder auf der Tagesordnung. Die Ratsmehrheit aus CDU, Grünen, Freien und Balu plädierte dafür, den Rat auf 32 Sitze zu vergrößern. Die Begründung: Je kleiner der Rat umso höher sei die Arbeitsbelastung – besonders für die Politiker aus kleineren Fraktionen. Nur die SPD-Fraktion wollte an der jetzigen 28-Sitze-Regelung festhalten.

Zwar stimmten in der Märzsitzung, in der mehrere Ratsmitglieder fehlten, 14 Mandatsträger für einen Rat mit 32 Sitzen. Nach dem Kommunalverfassungsgesetz wäre jedoch eine absolute Mehrheit – also mindestens 15 Stimmen – erforderlich gewesen. Somit war das Votum ungültig. Um die Vorgabe der Gesetze zu erfüllen, hätte der Rat in einer Sondersitzung erneut abstimmen können – und zwar bis Ende April 2020. Denn nach dem Gesetz muss ein solcher Beschluss 18 Monate vor Ende der Wahlperiode gefasst werden.

Inzwischen steht fest: Der Rat wird wegen der Corona-Pandemie nicht mehr im April tagen. Somit bleibt es bei der gesetzlichen Vorgabe, dass die Bürger 34 Ratsmitglieder wählen müssen.

Politiker tagen wegen Corona weniger

Uetzes Ratspolitiker haben sich am vergangenen Donnerstag im Verwaltungsausschuss (VA) der Gemeinde darauf verständigt, die Sitzungen der politischen Gremien so schlank wie möglich zu halten. Die einzelnen Fachausschüsse werden deshalb nicht mehr tagen. Trotzdem würden alle Ratspolitiker in die Entscheidungsfindung einbezogen, versichert Bürgermeister Werner Backeberg.

„Grundsätzlich weichen wir vom normalen Terminkalender nicht ab“, sagt Backeberg. Der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss der Gemeinde wird weiterhin regelmäßig tagen. Er hat neun Mitglieder. Für Mai ist laut Bürgermeister eine öffentliche Ratssitzung geplant. Ob diese mit allen Ratsmitgliedern oder nur mit einem Teil – bestimmt nach dem Pairing-Verfahren – stattfindet, sei noch nicht entschieden. „Das ist vor allem vom Sitzungsraum abhängig.“

Ratsbeschluss zur Größe des Rates ist unwirksam

Von Friedrich-Wilhelm Schiller und Anette Wulf-Dettmer