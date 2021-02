Hänigsen/Burgdorf

Der Alkohol. Immer wieder bringen hochprozentige Getränke einen 38 Jahre alten Mann aus Uetze-Hänigsen aus dem Gleichgewicht. Immer wieder landet er deshalb vor dem Amtsgericht Burgdorf. Nun hat er dort eine viermonatige Freiheitsstrafe zur Bewährung erhalten – einmal mehr wegen Körperverletzung, weil er im September seine sieben Jahre ältere Partnerin mit einer Kopfnuss verletzt hatte.

An den Abend selbst kann sich der Hänigser, der als Zivilangestellter bei der Bundeswehr arbeitet, nicht mehr erinnern. „Ich hatte an dem Tag Alkohol getrunken, aber mehr weiß ich nicht“, sagte er jetzt in der Verhandlung. Die Atemalkoholkonzentration lag nach Angaben der Polizei bei 1,87 Promille. Denn die Beamten rückten an, nachdem die Lebensgefährtin sie alarmiert hatte. Die Frau sagte vor Gericht aus, dass sie an dem Tag in einem Raum erst mit ihrer Mutter telefoniert und anschließend Musik gehört habe. „Die ganze Zeit kam er schon ins Zimmer, weil er reden wollte“, sagte sie.

Täter-Opfer-Ausgleich des Paares ist gescheitert

Sie aber habe erst das Gespräch beenden und eine Auseinandersetzung vermeiden wollen – sehr zum Unmut ihres mittlerweile betrunkenen Partners, der letztlich wütend das Zimmer betreten, ihr die Kopfhörer heruntergerissen, ihren Kopf zwischen beide Hände genommen und ihr eine Kopfnuss versetzt habe. Daraufhin bekam die 45-jährige Projektassistentin neben Kopfschmerzen auch Nasenbluten, sodass sie die Polizei um Hilfe rief. Einen weiteren Angriff habe sie nicht befürchtet. „Ich wollte mich aber wehren“, sagte die Frau, die noch immer mit dem 38-Jährigen in einer Partnerschaft zusammenlebt. Beide hatten vor dem Amtsgericht bereits einen Täter-Opfer-Ausgleich geschlossen, in dem sie sich vertraglich verpflichteten, sorgsam miteinander umzugehen. „Aber das geht nur, wenn er nicht trinkt“, erklärte die Hänigserin.

Eine Trennung lehnt die Frau aus unterschiedlichen Gründen ab. Zum einen würde ein Auszug ihr einen großen finanziellen Schaden verursachen, sagte die 45-Jährige. Zum andere wollte sie die Partnerschaft nicht aufgeben, weil die Beziehung ohne Alkohol eben gut funktioniere. „Zwischen Dulden und Hoffen“ beschrieb sie die Partnerschaft und betonte zugleich, dass der Lebensgefährte dringend eine Therapie benötige. Jetzt und nicht erst nach Monaten, weil die Bewilligungen oftmals so lange dauern. Auch derzeit trinke er reichlich Alkohol. „Ich auch, aber nicht so viel“, sagte die Hänigserin, nach deren Angaben ihr Partner den Angriff ihr gegenüber jedes Mal bereue – wenn er wieder nüchtern sei.

Richterin verordnet Therapie und Antiaggressionstraining

Dass an einer Therapie und einem Entzug kein Weg vorbeiführt, wisse er, erklärte der Angeklagte, der bei der Diakonie Burgdorf eine erste Anlaufstelle gefunden hat. Denn seit 2019 häufen sich seine Vorstrafen: Allein vier wegen Körperverletzung stehen in seiner Akte, die fünfte betrifft vorsätzliche Trunkenheit im Straßenverkehr. Sein Verteidiger Jan Paysen plädierte für ein mildes Urteil, sah die Verhandlung aber auch dazu, die Spirale der Gewalt zu stoppen. Diese Einschätzung teilte auch die Strafrichterin. „Deshalb gibt es jetzt die Freiheitsstrafe“, sagte sie, folgte mit ihrem Strafmaß dem Antrag der Staatsanwältin und setzte die viermonatige Freiheitsstrafe für drei Jahre auf Bewährung aus.

In dieser Zeit muss der gelernte Straßenbauer unter anderem ein Antiaggressionstraining absolvieren und eine Therapie gegen seine Alkoholsucht durchstehen. Noch im Gerichtssaal nahm der Mann das Urteil an. „Sie haben eine Partnerin, die zu ihnen steht, sie haben beide vernünftige Jobs und ein schönes Haus – also wenig, worüber sie sich beklagen können“, sagte die Richterin. „Aber sie machen sich mit dem Alkohol das Leben unnötig schwer.“

Von Antje Bismark