Uetze/Burgdorf

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr lässt die Fahrbahn der Bundesstraße 188 zwischen dem Burgdorfer Ortsteil Hülptingsen und Uetze-Altmerdingsen sowie die Randbereiche und Bordsteine des Schwüblingser Kreisels erneuern. Für die Arbeiten wird die Strecke ab Donnerstag, 10. Juni, für etwa sechs Wochen gesperrt, der Verkehr wird für beide Richtungen umgeleitet.

Weil der Schwüblingser Kreisel, an dem sich B188 und K125 treffen, gesperrt ist, werden die Autos und Lastwagen aus Richtung Uetze bereits in Altmerdingsen auf die K126 in Richtung Hänigsen umgeleitet. In Hänigsen führt die Umleitung über Henighuser Straße und Burgdorfer Berg nach Dachtmissen und weiter nach Sorgensen bis zur Auffahrt auf die B188 im Zuge der Burgdorfer Umgehungsstraße – und umgekehrt aus Richtung Burgdorf. Damit sich der Verkehr in Dachtmissen nicht staut, gilt im Kurvenbereich der Ortsdurchfahrt ein absolutes Halteverbot.

K125 wird vom Verkehr abgehängt

Da während der Bauarbeiten auch die K125 durch den Beerbusch für den Durchgangsverkehr gesperrt ist, können Schwüblingser die B188 nur über einen weiten Umweg erreichen. Dieser führt offiziell über die L387 in Höhe Dollbergen und weiter durch Uetze und dann auf die Bundesstraße. Diesen Weg müssen auch alle motorisierten Verkehrsteilnehmer aus Richtung Lehrte-Sievershausen nehmen.

„Wir dürfen Umleitungen nicht über Kreisstraßen führen, wenn es andere Möglichkeiten gibt“, sagt Oliver Dierschke, Projektleiter der Straßenbaubehörde. Daher werde der Verkehr aus und in Richtung Süden nicht über die schmale K130 durch Katensen und Krätze geführt.

Auf Umwegen ins Gewerbegebiet

Das Hülptingser Gewerbegebiet rund um die Wollenweberstraße nördlich der Bundesstraße ist während der Sperrung ebenfalls nur über einen Umweg zu erreichen. Auto- und Lastwagenfahrer müssen die B188 am Ostlandring verlassen, dann durch Hülptingsen fahren, der Färberstraße folgen und schließlich die B188 überqueren.

Eine Tiefbaufirma wird nun mit den Arbeiten am Kreisel beginnen. „Es werden beschädigte Bordsteine ausgetauscht und die gepflasterten Randbereiche, die sich durch das ständige Überfahren absenkt haben, mit Beton neu erstellt“, sagt Dierschke. Ansonsten bleibe der Kreisel, wie er ist. Nach der Handarbeit kommen die Maschinen. Zunächst wird alte Fahrbahndecke der B188 abgefräst und dann neuer Asphalt aufgetragen. Am 23. Juli will die Firma die Arbeiten abgeschlossen haben, sodass die Strecke wieder freigegeben werden kann.

Baukosten von rund einer Million Euro

Mit der Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Kreisel und Abfahrt Hülptingsen ist die Instandsetzung der Bundesstraße zwischen Uetze und Burgdorf erst einmal abgeschlossen. Begonnen hatten die Arbeiten Ende Juli 2020 mit dem Abschnitt zwischen dem Irenensee und dem Ortseingang Altmerdingsen, der zweite Bauabschnitt von der Altmerdingser Ortsdurchfahrt bis zum Schwüblingser Kreisel folgte in den Herbstferien. Die Kosten für den aktuellen, dritten Bauabschnitt schätzt das Straßenbauamt auf eine Million Euro.

Lesen Sie auch Baustelle auf B188 im Sommer 2020: Viele Fahrer ignorieren Sperrung

Radweg ist nächstes Bauprojekt an B188

Die nächsten Bauarbeiten in dem Bereich sind schon in Vorbereitung. Entlang der Bundesstraße soll ein Radweg gebaut werden, um die Lücke zwischen Altmerdingsen und Hülptingsen zu schließen. Dieser Lückenschluss hat bei der Region Hannover hohe Priorität, da keine parallelen Strecken vorhanden sind, die Radfahrer nutzen könnten. Die Baukosten von rund 6 Millionen Euro trägt laut Region der Bund. Die Vorbereitungen sollen noch in diesem Jahr beginnen. Gebaut werden soll 2023.

Von Anette Wulf-Dettmer