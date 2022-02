Schwüblingsen

Seit 2017 ist ein neues Baugebiet für die Uetzer Ortschaft Schwüblingsen im Gespräch. Die ins Stocken geratene Planung soll jetzt wieder Fahrt aufnehmen. Die Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG) will das Bebauungsplanverfahren „An den Keimhäusern“ vorantreiben. Sie hat im Einvernehmen mit dem Grundeigentümer die Planung übernommen. Auch die Gemeinde Uetze hat dafür grünes Licht gegeben. Ursprünglich wollte ein örtlicher Unternehmer, der inzwischen mit seiner Firma nach Katensen umgezogen ist, das Baugebiet entwickeln. Er hatte damals in Schwüblingsen nach einer Erweiterungsmöglichkeit für seinen Betrieb gesucht.

Das 1,3 Hektar große Plangebiet liegt südlich der Grafhornstraße und grenzt im Westen an die Straße An den Keimhäusern. „Wir stehen erst am Anfang der Planung“, sagt HRG-Projektleiter Sven Kanngießer. Bisher liege nur ein Strukturkonzept vor, das sich vom bisherigen Entwurf unterscheide. Das neue Konzept sehe keine Gewerbeflächen mehr an der Straße an den Keimhäusern vor. „Dafür sehen wir in Schwüblingsen keinen Bedarf“, sagt Kanngießer.

Politiker finden Konzept gut

Rund 25 Bauplätze für Wohnhäuser könnten in dem Plangebiet entstehen, das von der Grafhornstraße aus erschlossen werden soll. Das Konzept hat der Projektleiter im Dezember dem Verwaltungsausschuss der Gemeinde Uetze vorgestellt. „Der Plan wurde für gut befunden“, berichtet Gemeindesprecher Andreas Fitz.

Ortsbürgermeister Eike Dralle wünscht sich, dass die Gemeinde in dem Neubaugebiet ein neues Feuerwehrhaus baut. Derzeit ist die Ortsfeuerwehr in einem Anbau der ehemaligen Schule untergebracht. Die Räumlichkeiten genügen aber nicht mehr den heutigen Vorgaben für Feuerwehrgerätehäuser. Zudem ist in der Fahrzeughalle kein Platz für das zweite Auto, das die Ortsfeuerwehr demnächst bekommt.

Lösung für Kita und Feuerwehr?

Dralle setzt darauf, dass Schwüblingsen mit Altmerdingsen, Katensen und Dollbergen in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen wird. Mit Geld aus dem Programm könne man dann untersuchen, ob und wie die Kommune die mit dem Auszug der Feuerwehr frei werdenden Räume in der alten Schule für die Kinderbetreuung nutzen könne. Im früheren Schulgebäude betreibt die Gemeinde den Kindergarten Bärbusch, der ebenfalls nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügt. Kanngießer sichert zu, die Feuerwehr- und Kitafrage mit der Gemeinde zu klären. Laut Fitz ist noch keine Entscheidung über den Standort des neuen Feuerwehrhauses gefallen.

„Ich hoffe, dass wir in gut einem Jahr das Bebauungsplanverfahren abschließen können“, sagt Kanngießer. Die HRG werde dann die Bauplätze in zwei Phasen über die Sparkasse Hannover und die Gemeinde vermarkten.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller