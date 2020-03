Bienenseuche: Sperrbezirk in Uetze aufgehoben

Uetze

Die Imker im Nordosten der Region Hannover können aufatmen: Die Amerikanische Faulbrut, eine Bienenseuche, ist in der Gemeinde Uetze erfolgreich bekämpft worden. Die Regionsverwaltung hat daher den Sperrbezirk aufgehoben, den sie nach Ausbruch der Seuche in der Gemeinde eingerichtet hatte. Die Auflagen für Imker gelten nicht mehr. Sie dürfen zum Beispiel wieder mit ihren Bienenvölkern wandern, also die Bienenstöcke an anderen Standorten aufstellen.

Der Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen der Regionsverwaltung hatte den Erreger, der Bienenvölker mit der Faulbrut infiziert, im Juni 2019 in fünf Bienenständen an der Regionsgrenze zum Landkreis Peine entdeckt. „Um die Ausbreitung zu verhindern, haben wir das sogenannte Kunstschwarmverfahren eingesetzt“, sagt Amtstierärztin Astrid Fietz. Dabei seien infizierte Bienenvölker ohne ihre Larven in saubere Bienenstöcke umgesetzt worden. Außerdem seien die Bienenstände gereinigt und desinfiziert worden.

Dass dieses Vorgehen Erfolg hatte, hat nach Auskunft der Regionssprecherin Sonja Wendt die letzte Probennahme bewiesen. In keiner dieser Proben wurde der Erreger festgestellt. Somit geht von den betroffenen Völkern keine Ansteckungsgefahr mehr aus.

Die Amerikanische Faulbrut kann für Bienenvölker verheerende Folgen haben. Wenn die Infektionskrankheit die Brut befällt, stirbt ein großer Teil des Nachwuchses. „Wenn die Anzahl der Tiere bei Wintereinbruch zu gering ist, können ganze Völker verenden“, sagt Wendt. Für den Menschen sei die Bienenkrankheit ungefährlich.

„Um auch zukünftige Bienenseuchen effektiv bekämpfen zu können, ist es für das Team Veterinärwesen äußerst wichtig, zu wissen, wo sich in der Region Bienenvölker befinden“, sagt Wendt. Daher sollen Imker die Standorte ihrer Bienenstöcke unter der Telefonnummer (0511) 61622095 melden.

