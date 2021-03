Uetze

Mit ihren Messfahrzeugen ist die Region Hannover im April wieder im Umland der Landeshauptstadt unterwegs und blitzt Verkehrsteilnehmer in den Städten und Gemeinden. An zwei Tagen werden die Blitzer auch in Uetze aufgebaut. An welchen Tagen Sie in der Gemeinde mit Radarkontrollen rechnen müssen, lesen Sie hier:

Montag, 12. April

Donnerstag, 22. April

Wo genau die Messgeräte im Gemeindegebiet aufgebaut werden, teilt die Region nicht mit. Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen darüber hinaus auch an anderen Tagen mit Radarkontrollen rechnen – unter anderem durch die Polizei.

Zu hohe Geschwindigkeit: Welche Strafen drohen?

Die Strafen für Geschwindigkeitsverstöße sind im Bußgeldkatalog festgelegt. Wie teuer das Blitzerfoto wird, hängt von der Höhe der Überschreitung in Stundenkilometern und dem Ort ab, also, ob das Auto innerorts oder außerorts geblitzt wurde. Autofahrer, die mit normalen Pkw unterwegs sind, können mit niedrigeren Strafen rechnen. Für Fahrer von Lkw oder Autos mit Anhängern fällt die Strafe höher aus. Wer den Fuß zu fest auf dem Gaspedal hatte, also sehr viel zu schnell unterwegs war, dem drohen Punkte bei der Verkehrssünderkartei in Flensburg sowie Fahrverbote.

Von wem kommt der Bußgeldbescheid?

Per Post wird der Bußgeldbescheid den Verkehrsteilnehmern zugeschickt, die geblitzt wurden. Mit dabei ist auch immer das Foto aus dem Blitzer. Für alle 20 Städte und Gemeinden im Umland verschickt die Region Hannover die Bescheide und wertet die Bilder zuvor aus.

Wer erhält die Blitzereinnahmen?

Wenn die Region mit ihren zwei mobilen Blitzern in den Städten und Gemeinden unterwegs ist, gehen 100 Prozent der Einnahmen durch Bußgeldbescheide an die Region Hannover. Bei stationären Blitzern teilen sich Kommune und Region das Geld: Jeder bekommt 50 Prozent. Diese Radarkontrollen werden zwar von den Kommunen betrieben und aufgestellt, aber die Region hat die Aufgabe der Bußgeldstelle inne.

Wo stehen in Uetze stationäre Blitzer?

In Uetze direkt ist kein stationärer Blitzer aufgebaut. Im Gemeindegebiet stehen auf der Bundesstraße 188 im Kreuzungsbereich Kreuzweg/Krätzer Straße zwei feste Blitzer. Sonst gibt es in der näheren Umgebung keine festinstallierten Radarkontrollen.

Von Antje Bismark