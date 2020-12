Uetze

„Ich möchte helfen und etwas für meine eigene Gesundheit tun“, sagte Karsten Buchholz. Der 63-Jährige spendet regelmäßig drei Mal im Jahr Blut bei den Blutspendeaktionen des Uetzer Ortsverbands im Schulzentrum. Am Dienstag war er zum 75. Mal dabei. Dafür überreichte ihm Elke Blanke, zweite Vorsitzende des DRK Uetze, als Dankeschön einen Präsentkorb.

Durch die Corona-Pandemie mangelte es bei vielen Ortsverbänden des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) an Blutspendern, in Uetze zieht der Ortsverband jedoch eine positive Bilanz. „Nur einen Termin im April musste das DRK Uetze in diesem Jahr absagen“, sagte Blanke. Im Corona-Jahr setzen die ehrenamtlichen Helfer auf ein umfangreiches Hygienekonzept mit Fieber messen und Hände desinfizieren am Eingang, einem Einbahnstraßensystem und Verzicht auf ein Büfett. „Das fehlende Büfett ist sogar eine Arbeitserleichterung für uns. Wir haben sonst alles selbst eingekauft und auch die Salate selbst zubereitet“, berichtete Blanke.

Blutspender fühlen sich gut aufgehoben

Die Blutspendeaktionen in Uetze leben von zahlreichen Stammspendern, die regelmäßig zu den Terminen kommen. Zu ihnen gehörte am Dienstagnachmittag neben Buchholz auch Ulrike Elgert. Beide versuchen, so regelmäßig wie möglich zu kommen. Elgert betonte, dass sie sich auch während der Corona-Pandemie gut aufgehoben fühle beim DRK. Angst vor einer Infektion habe sie nicht.

Ulrike Elgert spendet regelmäßig im Uetzer Schulzentrum Blut. Die Corona-Pandemie verunsichere sie nicht, sagt sie. Quelle: Leona Passgang

Um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, hat das DRK ein Einbahnstraßensystem entwickelt. Blutspender wandern von Station zu Station, damit sich niemand in die Quere kommt. Am Ein- und Ausgang bekommen sie Wasser oder einen Kaffee gereicht, außerdem gilt überall Maskenpflicht, erläuterte Blanke die Regeln. Die DRK-Helfer müssen außerdem Handschuhe tragen.

Blutspende statt Einkaufsbummel und Kurzurlaub

Die Blutspendeaktionen laufen regelmäßig an zwei Nachmittagen hintereinander, sagte Blanke. Spender können auch am Mittwoch, 30. Dezember, von 14.30 bis 19.30 Uhr in das Schulzentrum Uetze an der Marktstraße kommen. „Pro Aktionstag rechnet der Ortsverband mit etwa 85 Spendern“, sagte die zweite Vorsitzende. Am Dienstag kurz nach 18 Uhr waren es sogar schon 88 Blutspender. Der große Andrang zeichnete sich bereits zu Beginn ab: Allein in der ersten halben Stunde kamen am Dienstag rund 20 Spender. „Es hat ja alles zu. Die Leute können weder verreisen noch shoppen“, sagte Blanke.

Nach der Blutspende transportiert das DRK die Konserven für Tests und zur Verarbeitung in Labore. Aus einer Blutkonserve entstehen drei verschiedene Präparate, die für unterschiedliche Patienten eingesetzt werden können. Am häufigsten landen Blutspenden bei Krebs-Patienten. Aber auch bei Verletzungen durch Unfälle oder Leber- und Nierenkrankheiten, können Patienten auf Blutspenden angewiesen sein.

Blutgruppe 0 negativ ist mit jeder Blutgruppe kompatibel

Besonders wichtig sind Menschen mit der Blutgruppe 0 negativ. Ihr Blut ist mit allen anderen Blutgruppen kompatibel. Da diese Blutgruppe gleichzeitig auch eine der seltensten ist, sei es wichtig, dass Menschen mit 0 negativ möglichst regelmäßig spenden, sagt Blanke. Das Blutgruppenmerkmal Rhesus negativ sei grundsätzlich eher selten.

Von Leona Passgang