Die eigene Hochzeit soll einer der schönsten Tage des Lebens sein. Weil das angesichts der Corona-Epidemie mit all ihren Einschränkungen zurzeit kaum möglich ist, gibt es im Uetzer Standesamt die ersten Absagen.

Brautpaare in Uetze verschieben ihre Trauung

