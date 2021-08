Mit Florian Gahre (SPD), Dirk Rentz (CDU) und Oliver Wempe (Freie Wähler) treten am 12. September drei Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Uetze an. HAZ und NP holen die Bewerber heute Abend um 19 Uhr aufs Podium. Hier können Sie die Diskussion im Livestream verfolgen.