Uetze

Oliver Wempe will Uetzes neuer Bürgermeister werden. Bei einer Fahrt durch die Gemeinde erläutert der 52-Jährige, der für die Freien Wähler kandidiert, der HAZ-Redakteurin Anette Wulf-Dettmer, welche Perspektiven er für die Gemeinde in den nächsten Jahren entwickeln will.

„Ich denke, dass ein Bürgermeister weit weniger mit Verwaltung zu tun haben sollte. Er muss vielmehr das Input geben, wohin es gehen soll, welche Ziele und Strategien die Kommune verfolgen soll. Die Verwaltung muss prüfen, ob und wie das umsetzbar ist“, skizziert Wempe sein Verständnis von den Aufgaben des Amts.

Ideen hat Wempe, der seit seiner Kindheit in Uetze lebt, viele. Für ihn ist die Wirtschaftsförderung der Dreh- und Angelpunkt für die Zukunft der Gemeinde. „Wir brauchen einen Perspektivwechsel.“ Uetze sei nicht das Wladiwostok der Region, sondern top gelegen zwischen Wolfsburg, Braunschweig, Hannover und Celle. „Uetze ist über drei Bundesstraßen und über das Bahnnetz angebunden. Man kommt schnell weg und kann sich schnell etwas liefern lassen.“ Diese Lage biete hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten für Gewerbe und Industrie ebenso wie für Leben und Wohnen, ist Wempe überzeugt.

Wempe will Start-Ups nach Uetze holen

„Ich möchte die Gemeinde interessant machen, nicht nur als Wohnort. Wir müssen unsere nachhaltige Energieproduktion nutzen für Firmenneugründungen und auch in Richtung Wissenschaft aktiv werden.“ Als ein Stichwort nennt der 51-Jährige die Produktion grünen Wasserstoffs. „Das ist eine sehr gute Chance für Uetze.“ In solch ein Projekt könnten auch die Partner der Leader-Region Aller-Fuhse-Aue eingebunden werden. „Wir brauchen generell mehr Zusammenarbeit über die Regionsgrenze hinweg.“

Bei der Wirtschaftsförderung müsse Uetze insgesamt dynamischer werden. Er habe viele kleinere Unternehmen besucht. Dabei sei deutlich geworden, dass es ihnen nicht um finanzielle Förderung gehe, sondern „sie wollen stärker mitgenommen werden, indem die Wirtschaftsförderung auf sie zugeht“. Rund 80 Prozent würden laut Wempe die Gründung eines Unternehmer-Stammtisches begrüßen.

Landwirtschaftliche Betriebe im Blick

Einer der Hauptwirtschaftszweige in Uetze sei nach wie vor die Landwirtschaft, der er positiv gegenüber eingestellt sei. „Ich kaufe auch meine Eier und Kartoffeln auf den Höfen vor Ort.“ Er wisse um die große Bedeutung der Beregnung für die Betriebe, sagt Wempe. Deshalb werde er das Wassermanagement-Projekt, das Uetze bereits angestoßen haben, vorantreiben. Dazu gehöre für ihn auch, das Ausloten aller Fördermöglichkeiten beispielsweise für den Bau von Zisternen.

Wempe will sich gleichzeitig stark machen für eine Balance zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft in der Gemeinde – „es sollte ein bessere Miteinander geben“. Für die Artenvielfalt in unserer Kulturlandschaft setzt er sich schon seit Langem ein. Deshalb will er auf einer gemeindeeigenen Fläche an Fuhse zwischen Benrode und Uetze eine Streuobstwiese anlegen.

Auf dieser Fläche an der Fuhse – sie fließt hintern Bäumen – möchte Oliver Wempe eine Streuobstwiese anlegen. Die dortige Eichenreihe haben Schüler des Uetzer Gymnasiums gepflanzt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Von Bedeutung für die Landwirte sei nicht zuletzt, wie mit der wachsenden Wolfspopulation umgegangen werde. „In Niedersachsen leben doppelt so viele Wölfe wie in Schweden und Finnland. Das kann logischerweise nicht gesund sein“, sagt Wempe. „Die Tierschützer werten den Wolf sehr auf. Aber warum ist der Wolf wertvoller als ein Nutztier?“ Hier müsse eine Balance geschaffen werden.

„Ortschaften sollen sich entwickeln können“

„Neun Ortschaften wollen wir, neun Ortschaften sollen sich entwickeln können“, nennt Wempe ein weiteres Thema, dem er hohe Priorität einräumt. Dazu gehört nach Ansicht des Bürgermeisterkandidaten, für jeden Ort eine bedarfsgerechte Ausweisung von Bauland, mindestens eine Kita, einen Sport- oder Bolzplatz, einen Festplatz „und einen Dorftreff, wie immer die Einwohner ihn gestalten und entwickeln wollen“.

„Unabdingbar ist für mich auch ein Jugendzentrum zentral in der Ortschaft Uetze, denn Uetze ist gut erreichbar mit Bussen.“ Derzeit hätten Jugendliche in Uetze keine Möglichkeit, sich außerhalb von Vereinen zu betätigen. „Wir brauchen etwas, was für Jugendliche auch abends, an Wochenenden und in den Ferien geöffnet ist, vor allem auch für diejenigen, die nicht mehr die Schule besuchen“, sagt der Vater einer 20-jährigen Tochter.

Als Treffpunkt für alle Generationen kann Wempe sich Ole Dorpschaule und Stötzner-Schule im Uetzer Dorfkern vorstellen. „Das ganze Ensemble ist für mich wichtig, aus mehreren Gründen. Ich bin dort noch zur Schule gegangen. Anfang der 90er Jahre war das Klassenzimmer Sitzungsraum des Ortsrats“, erzählt der 52-Jährige, der in der Technischen Informationsbibliothek in Hannover arbeitet. Die Stötzer-Schule, derzeit Dependance der Förderschule für geistige Entwicklung, werde die Region vermutlich irgendwann der Gemeinde übertragen. „Ich stelle mir vor, dass eine Stiftung oder Genossenschaft das Gebäude übernimmt und langfristig für die Bürger nutzbar macht.“

Lösungen für Hänigsen entwickeln

Die Situation in Hänigsen mit der Abdeckung der Kalihalde und der Zukunft des stillgelegten Schachtes ist den Kommunalpolitiker alles andere als zufriedenstellend. „Wir wissen nicht im Detail, was da unten noch an Munition und Kampfstoffen lagert und was passiert, wenn das ins Grundwasser gerät. Ich will darüber endlich detaillierte Auskunft erhalten“, nennt eine weitere Aufgabe, der er als Bürgermeister hohe Priorität einräumen würde. Der Profitgedanke eines einzelnen Unternehmens müsse zurückstehen. „Ich gönne ihm die Erlöse der Vergangenheit, aber es geht nicht, dass das Unternehmen noch einmal daran verdient – und zwar auf Kosten der betroffenen Bürger“, sagt Wempe klipp und klar.

Rathaus als Partner der Ehrenamtlichen

Klare Vorstellungen hat Wempe, der derzeit Ratsherr ist, auch vom Ehrenamt: Er wolle ehrenamtliches Engagement nicht nur fördern, sondern auch einfordern, denn ohne funktioniere die Gesellschaft nicht. „Frei nach dem Kennedy-Zitat: Frage nicht, was Deine Gemeinde für Dich tut, sondern was Du für Deine Gemeinde tun kannst“, sagt er lächelnd. Das bedeute im Umkehrschluss, dass die Gemeinde die Ehrenamtlichen bei verwaltungstechnischen Aufgaben wie Förderanträge und Haushaltsaufstellung unterstützt. „Ich sehe das Rathaus als Partner der Vereine, Organisationen, Engagierten – und der ehrenamtlichen Politik.“

Und er setzt noch einen Punkt dazu: Bürger-meister sei nach seinem Verständnis der Ansprechpartner für Bürger „mit offener Tür und offenem Ohr. Durch meine Ausbildung als Coach und Berater denke ich, dass ich genügend Erfahrung haben“.

Von Anette Wulf-Dettmer