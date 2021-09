Burgdorf/Lehrte/Sehnde/Uetze

Die eigenen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Grenzen wahrnehmen und berücksichtigen. Mit sich selbst gut umzugehen, auch mal Nein sagen, wenn alles zu viel wird: Damit tun sich viele Frauen schwer. Besonders an sie richtet sich ein Online-Vortrag, zu dem die Frauenberatung der AWO Region Hannover in Kooperation mit dem Frauen- und Mädchen-Gesundheitszentrum Region Hannover (FMGZ) einlädt.

Kleine Schritte reichen für mehr Selbstfürsorge

Er ist „Selbstfürsorge – Eine Aufgabe fürs Leben“ überschrieben und beginnt am Montag, 11. Oktober um 18 Uhr. Nicht immer müssen es große Umwälzungen sein, sagt die Referentin Edith Ahmann, ihres Zeichens Heilpraktikerin und Geschäftsführerin des FMGZ: „Manchmal sind es kleine Schritte, die eine große Wirkung haben.“ Solche kleinen Schritten, also Strategien und Werkzeuge der Selbstfürsorge, wird sie in ihrem Vortrag vorstellen.

Der Vortrag wird online über Zoom übertragen. Anmeldungen – mit Angabe des Namens und der Adresse – sind per Mail an frauenberatung@awo-hannover.de bis zum 10. Oktober möglich. Der Zugangslink zur Veranstaltung wird per E-Mail versendet.

Von Sandra Köhler