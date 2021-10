Burgdorf

Auf den beliebten Martinsumzug müssen die Burgdorferinnen und Burgdorfer in diesem Jahr nicht verzichten: Er startet am Sonntag, 7. November, um 17 Uhr in der St.-Pankratius-Kirche am Spittaplatz mit einer halbstündigen Andacht zum Martinstag. Wegen der Corona-Auflagen gelten in der Kirche besondere Abstandsregelungen, zudem müssen Besucherinnen und Besucher ihre Kontaktdaten für eine mögliche Nachverfolgung angeben. Die musikalische Gestaltung der Andacht übernimmt Tina Röber-Burzeya unter Mitwirkung der Kinderchöre – wenn es die Pandemie-Situation zulässt.

Umzug zur katholischen Kirche St. Nikolaus

Anschließend setzt sich der Umzug in Bewegung, Ziel ist die katholische Kirche St. Nikolaus an der Straße Am Langen Mühlenfeld. Die Route führt von der Marktstraße in Richtung Vor dem Celler Tor und Friederikenstraße. Den Zug begleitet Natalie König als St. Martin, für die passende Musik sorgt der Feuerwehrmusikzug Burgdorf-Hänigsen. Durch den Nachmittag leiten Pastor Valentin Winnen von der St.-Pankratius-Gemeinde und Gemeindereferent Stefan Horn von der St.-Nikolaus-Gemeinde.

Keine Anmeldung notwendig

Eine Anmeldung für den Umzug ist nicht erforderlich. Die Organisatoren bitten die Teilnehmer, auf die Abstände zu achten. Zudem werden Ordner eingesetzt, die die Sicherheit des Zuges im Blick behalten.

Mit dem St.-Martins-Umzug knüpfen die Kirchengemeinden an die Tradition an, die sie im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie aussetzen müssen. Stattdessen besuchte Pastor Valentin gemeinsam mit einem Sankt Martin auf dem Pferd die Kitas und Schulen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch steht nicht fest, ob und wann es weitere Laternenumzüge in Burgdorf oder den Ortschaften geben wird. Organisatoren, die einen Termin veröffentlichen möchten, können sich per E-Mail burgdorf@haz.de oder burgdorf@neuepresse.de in der Redaktion melden.

Von Marie Pinkert