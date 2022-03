Burgdorf

Seit dem 18. Februar heißt der neue Leiter der Berufsbildenden Schulen in Burgdorf (BBS) Ulf Jürgensen. Er folgt damit Reiner Behrend auf den Chefposten, der zum 1. Februar in den Ruhestand gegangen war.

Der gebürtige Flensburger – nach eigenen Angaben seit nunmehr 20 Jahren „überzeugter Hannoveraner mit 96-Dauerkarte“, hat eine durchaus eher ungewöhnliche Vita. Der heute 58-Jährige war zunächst als Beamter auf Lebenszeit bei der Standortverwaltung der Bundeswehr (StOV) tätig, bevor er von sich aus kündigte – und es ihn in die freie Wirtschaft zur Deutschen Bahn zog.

Schulleiter muss auch Schule „abwickeln“

Doch seit Anfang der 2000er Jahre ist der studierte Diplom-Kaufmann und Diplom-Handelslehrer an den Berufsbildenden Schulen in Hannover aktiv. Dort hatte es ihn im Lauf der Jahre in die verschiedenen Schulen, auch in Leitungsfunktion, verschlagen, bevor er nun dem Ruf nach Burgdorf folgte. „Ich musste sogar eine Schule ,abwickeln’“, berichtet Jürgensen rückblickend. Gemeint ist die BBS für Fahrzeugtechnik, einst am Goetheplatz in Hannover, beheimatet. Ist es nun Zufall oder Schicksal? Denn genau diese Fahrzeugtechnik mit aktuell 1400 Schülerinnen und Schülern ist als größter Fachbereich nun in Burgdorf angesiedelt und steht in Verantwortung von Jürgensen.

„Ich bin ein sehr neugieriger Mensch“, begründet er seine beruflich recht unterschiedlichen und bunten Stationen. „Die Neugier treibt mich an.“ Seit Aufnahme seiner beruflichen Tätigkeit im Schuldienst ist er nun auch wieder in die Beamten-Laufbahn zurückgekehrt.

Jürgensen: Erst einmal ein Bild von der BBS machen

Und neugierig ist er auch auf die BBS in Burgdorf mit seinem beiden Standorten am Berliner Ring (Gewerbe) und vor dem Celler Tor (Handel). Dort will er sich in der seit Sommer letzten Jahres „nur noch zweitgrößten“ BBS mit gut 3300 Schülerinnen und Schülern sowie etwa 200 Lehrkräften und Verwaltungsmitarbeitenden erst einmal in Ruhe umschauen und sich in den nächsten zwei oder drei Monaten ein eigenes Bild machen.

Die wichtigsten HAZ-Nachrichten als Newsletter Sie interessieren sich für Hannover 96, für Nachrichten aus Hannover – oder nur aus Burgdorf? Ihren Newsletter HAZ kompakt können Sie sich ganz nach Ihren Interessen zusammenstellen. Jeden Tag gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Um zu schauen, wie die Systeme an der BBS aufgebaut sind“, sagt Jürgensen. Wo diese gegebenenfalls verbessert, nachjustiert werden könnten – in enger Zusammenarbeit mit dem elfköpfigen Leitungsteam der Schule. „Denn ein Schulleiter ist nur so gut wie sein Team.“ Geneinsam sollen auch Dinge weiterentwickelt werden, die bereits implementiert sind.

Viele Baustellen sind noch nicht abgeschlossen

Auf den verheirateten Vater von zwei Töchtern kommt einiges zu. So müssen die noch von seinem Vorgänger angeschobenen Brandschutz- und Dachsanierungen weiter vorangetrieben werden. Diese millionenschweren, aber auf Jahre angesetzten Bauarbeiten wurden unter anderem von der Corona-Pandemie im Zeitplan immer wieder zurückgeworfen.

Doch es gibt noch eine weitere wichtige Baustelle, die angegriffen werden will: schnelles Internet. Noch wartet die Schule an beiden Standorten auf eine leistungsfähige Breitbandversorgung. Doch moderne WLAN-Verbindungen seien nicht nur in Pandemie-Zeiten mit Homeschooling ein Muss, ist er sich sicher. Zwar sei der Ausbau der Technik von Seiten des Schulträgers ausgeschrieben. Doch einen konkreten Zeitplan dafür gebe es noch nicht. Genannt sei Jürgensens Angaben zufolge die Jahre 2022 bis 2025. „Da sind wir dran.“ Denn speziell die Digitalisierung böte weitere Chancen – „da entwickeln die Kolleginnen und Kollegen viele Ideen“.

Doch zunächst freut sich der Schulleiter auf die neue Aufgabe, die er „total spannend“ findet. Allein die Frage, wie eine Schule in der Größe gemanagt werden kann. Apropos Fragen: „Da ich jetzt neu bin, kann ich viele Fragen stellen.“ Ein Ziel für die Zukunft gibt Jürgens aber bereits jetzt aus: Die BBS soll perspektivisch „Europa-Schule“ werden. Das sei im Kollegium auch breiter Konsens. Denn so erhöhe sich die Chance, dass die Schülerinnen und Schüler sich bei Austauschaufenthalten weiter fortbilden könnten. So würde ein professioneller Rahmen für internationales Handeln – und noch engere Zusammenarbeit geschaffen.