Burgdorf

In ein Impfzentrum für einen Tag verwandelt sich die Neue Schauburg am Mittwoch, 29. Dezember: Dann verabreichen die Mediziner Dr. Kilian Nolte aus Uetze, Dr. Dominik und Dr. Lutz Nolte aus Burgdorf von 9 bis 16 Uhr an vier Impfstraßen sowohl den Kinderimpfstoff als auch das Vakzin für Erwachsene von Biontech/Pfizer. Die Idee für den besonderen Impftag hatten Kilian Nolte und Christian Lindemann, Betreiber des Kinos, an Heiligabend entwickelt und während der Feiertage auch Bürgermeister Armin Pollehn als Chef der Verwaltung und damit zuständig für Teile der Organisation eingebunden. „Ich habe am 24. Dezember noch einen Gutschein in der Neuen Schauburg abgeholt und mit Christian Lindemann gesprochen, dass sich die Räume gut fürs Impfen eignen würden“, sagt der Gynäkologe aus Uetze. Seine Idee fand großen Anklang bei Lindemann, der nach eigenen Angaben schon selbst über eine Aktion nachgedacht hatte.

Kurze Vorbereitung

Innerhalb weniger Tage stellte Nolte – auch dank seines Bruders und Vaters, die beide Kinderärzte sind – das Impfteam zusammen, während Lindemann den Ablauf plante. Demnach betreten die Impflinge das Gelände der Neuen Schauburg durch den Torbogen an der Feldstraße. Dort erhalten sie Bögen in unterschiedlicher Farbe, die dem Team signalisieren, ob Fünf- bis Elfjährige oder über Zwölfjährige das Vakzin erhalten. Vom Nebeneingang aus gelangen sie über einen Weg in den Kinosaal, in dem Lindemann altersgerechte Kurzfilme und Trailer zeigen wird – während die Kinder auf die Impfung warten.

Anschließend gibt es im Vorraum des Kinos den Piks und eine Tüte Popcorn für alle, die naschen möchten. Mit einer 15-minütigen Ruhepause im Kinosaal endet dann die Impfung. „Im Vordergrund stehen die Jungen und Mädchen, wir bieten aber auch für alle anderen die Erst-, Zweit- und Boosterimpfung an“, sagt Dr. Lutz Nolte. Er hat jahrzehntelang als Kinderarzt in Burgdorf praktiziert und kennt viele Eltern noch aus ihrer Kindheit, in der sie nach der Impfung ein Stück Schokolade oder einen Schokokeks bekommen haben. Diese bringe er auch dieses Mal wieder mit, sagt er mit einem Augenzwinkern. Wer eine Impfung erhalten möchte, benötigt die Versichertenkarte und den Impfpass. Bei Kindern bis 16 Jahren müssen Erziehungsberechtigte entweder mitkommen oder eine Vollmacht mitgeben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Wir haben genug Impfstoff“

Seit Wochen bieten Noltes eintägige Impfaktionen an, bislang vorzugsweise in Uetze oder Hänigsen. „Wir wissen, dass die Impftermine im Panorama im Zoo ausgebucht sind und dass viele Kinderärzte gerade jetzt im Urlaub sind“, sagt Kilian Nolte. Deshalb hätten die Mediziner den Termin bewusst in die Ferien gelegt, nun hoffen sie auf eine gute Resonanz. „Wir haben genügend Impfstoff“, verspricht er. Und sein Bruder ergänzt, dass sich der Großteil der Kinder ohne Angst impfen lasse: „Oft kommt der Wunsch nach dem Schutz von der Eltern, vor allem Ältere aber wollen die Impfung, weil damit manche Vorgabe wie das Testen in der Schule entfällt“, sagt er.

Von Antje Bismark