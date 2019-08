Burgdorf

Erneut ist eine alte Frau zum Opfer eines falschen Polizisten geworden. Am Peiner Weg in Burgdorf hat ein Unbekannter am Montagnachmittag einer 91 Jahre alten Frau vorgegaukelt, er sei von der Kriminalpolizei. Mit dieser Masche erschlich er sich ihr Vertrauen, um sie anschließend um ihre Habe zu bringen. Die bei der Polizeidirektion Hannover gebildete Ermittlungsgruppe Trick sucht jetzt Zeugen der Straftat.

Nach Angaben der Seniorin rief der falsche Kripobeamte gegen 13.30 Uhr zunächst bei seinem Opfer an. Er machte der Frau weis, dass bei ihr eingebrochen und dabei Geld und Schmuck gestohlen worden sei. Zutritt zur Wohnung der Burgdorferin hätten sich die Täter angeblich mithilfe einer Schlüsselzentrale verschafft.

Falscher Polizist überrumpelt Opfer an Haustür

Noch bevor die 91-Jährige die Angaben des Anrufers überprüfen konnte, klingelte es bereits an ihrer Haustür. Als die Frau öffnete, stand ein Mann vor ihr, der sich mithilfe eines Ausweises als Kriminalbeamter ausgab und zu verstehen gab, dass er die Ermittlungen wegen des angeblichen Einbruchs aufnehmen wolle. Er ließ sich von der Frau zeigen, wo sie ihre Wertsachen aufbewahrt. Die nahm er dann an sich, ohne dass es die 91-Jährige bemerkte. Hinterher fehlten 2000 Euro sowie hochwertiger Goldschmuck.

Erst nachdem der Täter die Wohnung wieder verlassen hatte, kamen dem Opfer Bedenken. Die Frau rief bei der Polizei an, die den Schwindel schnell erkannte.

Gesuchter Mann ist 40 Jahre alt und unrasiert

Der falsche Polizeibeamte soll etwa 40 Jahre alt sein, 1,85 Meter groß, von kräftiger Statur. Er spricht akzentfrei Deutsch, war unrasiert, hat ein breites Gesicht und war zur Tatzeit mit einer blauen Jacke und einem hellen Hemd bekleidet.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die den Mann beim Ausspähen, Betreten oder Verlassen des Hauses beobachtet haben. Die Ermittler bitten dringend darum, verdächtige Beobachtungen am Peiner Weg zu melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Hannover unter Telefon (0511) 1095555 entgegen.

Von jod