Burgdorf

Rätseln, spielen oder nähen – all diese Aktivitäten bietet die Stadtjugendpflege für Kinder und Jugendliche aus Burgdorf wieder in den Osterferien an. Das Team hat sich für eine weitere Ausgabe des beliebten Ferienpasses entschieden. Zwischen Montag, 29. März, und Freitag, 9. April, haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in der schulfreien Zeit an den vielfältigen Aktionen teilzunehmen. Die Kinder können aus verschiedenen Themenbereichen wählen.

Vor allem aber werben die Organisatoren mit einem Outdoor Escape Spaziergang unter dem Motto „Raubüberfall bei Frau Blatt“. Dieser findet in dieser Form zum ersten Mal, in den Ferien aber gleich zwei Mal statt. Von Montag, 29. März, bis Freitag, 2. April, und Montag, 5. April, bis Freitag, 9. April, haben Hobbydetektive die Chance, das Rätsel zu lösen. In Kleingruppen können Familie oder Freunde in Burgdorf losziehen, um nur mit einem GPS fähigen Handy und einigen geheimen Objekten das Schicksal von Frau Blatt aufzuklären.

Jugendtreffs öffnen ihre Türen in den Osterferien

Wer nicht auf Rätsel steht – auch kein Problem. Pferdeliebhaber haben gleich viermal die Möglichkeit zum Reiten. Die Jugend kommt im Ferienpass ebenfalls nicht zu kurz. An vielen Tagen öffnet die Stadt die Türen der Jugendhäuser in Burgdorf. Die Verantwortlichen stellen den Jugendlichen und Kinder frei, wie sie den Tag gestalten. Neben Sport und Gesellschaftsspielen dürfen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerne auch einfach nur zum gemeinsamen Reden hinsetzen. Das vollständige Programm ist auf der Homepage www.unser-ferienprogramm.de/burgdorf abrufbar.

In den vergangenen Jahren erfreuten sich die Angebote des Ferienpasses stets großer Beliebtheit. Aus diesem Grund bittet die Stadtjugendpflege bei Interesse um eine zügige Anmeldung unter Telefon (0 51 36) 89 83 28 oder per E-Mail an die jugendpflege@burgdorf.de. In vielen Fällen ist coronabedingt eine Angabe der persönlichen Daten zur Kontaktnachverfolgung und das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung notwendig.

Von Niklas Borm