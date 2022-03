Uetze/Burgdorf

Ein Erzieher aus Uetze musste sich wegen einer angeblichen Trunkenheitsfahrt und Fahrens unter Drogeneinfluss vor dem Amtsgericht Burgdorf verantworten. Der Prozess endete mit einem Freispruch, weil sich die Polizei nicht die Mühe gemacht hatte, den Zeitpunkt der Fahrt zu ermitteln. Das Land bleibt auf den Kosten für das Strafverfahren sitzen.

Es war im Juni vergangenen Jahres, als sich der zu Unrecht Angeklagte an das Tapezieren und Streichen seiner neuen Wohnung machte. Er parkte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Nachbarn, was diesen ärgerte, weil es nicht zum ersten Mal geschah. Der Nachbar stellte den Erzieher deshalb nicht nur zur Rede. Vorher noch rief er bei der Polizei an, womit die Verwicklungen ihren Lauf nahmen.

Erzieher trinkt Bier und raucht Joints

Denn eigentlich hätte der Vorfall mit dem Gespräch unter den Beteiligten sein Bewenden gehabt haben können. Der Falschparker nämlich hatte seine Arbeit in der neuen Wohnung beendet. Er zeigte sich einsichtig und fuhr von dannen – in die alte Wohnung gleich um die Ecke. Auch die Polizei sah zu keinen Anlass einzugreifen, weil ein Falschparkerstreit nicht zu ihren Kernaufgaben gehört. Der Polizist riet dem zürnenden Nachbarn am Telefon, er könne das Auto, wenn es ihn denn störe, abschleppen lassen und die Kosten dem Verursacher in Rechnung stellen.

Den Nachmittag verbrachte der Erzieher dann mit einem Bekannten in seiner alten Wohnung. Dort leerte er sechs Dosen Bier, plus eine Dose Cola-Rum. Er und der Freund rauchten zudem drei Joints. An Fahrtüchtigkeit war also nicht mehr zu denken, als ihm abends einfiel, dass er in der neuen Wohnung über Nacht besser die Fenster schließen sollte, die er zwecks Trocknung offengelassen hatte. Er rief also eine befreundete Altenpflegerin an mit der Bitte, ihn zu chauffieren.

Die Freundin tat ihm den Gefallen. Sie fuhr den Erzieher in die neue Wohnung. Danach ging es noch schnell zur Tankstelle, um Biernachschub zu holen, den der Mann als er wieder in der alten Wohnung abgesetzt worden war, trank. Dann stand plötzlich die Polizei vor der Tür, beschuldigte ihn einer Trunkenheitsfahrt, ließ ihn pusten und veranlasste zwei Blutproben – mit eindeutigen Ergebnissen.

Polizisten gehen Hinweisen nicht nach

Hinweisen des Mannes, dass er das alles mittags, als er selbst gefahren war, noch gar nicht konsumiert hatte und abends von einer Freundin gefahren worden war, gingen die Polizisten nicht nach. Nichts davon jedenfalls fand Eingang in die Ermittlungsakte, die nicht nur zur Anklage geführt hatte, sondern auch zur Beschlagnahmung des Führerscheins. Wohl auch deshalb, weil der wegen des Falschparkens verärgerte Nachbar mehrfach an diesem Tag mit der Polizei telefoniert und erst am Abend berichtet hatte, dass der Erzieher nach Alkohol gerochen und knallrote Augen gehabt habe. So brauchte das Gericht zwei Verhandlungstage, um das Chaos mithilfe von Zeugenaussagen zu entflechten und herauszufinden, was sich wirklich zugetragen hatte.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung waren sich einig, dass da nur ein Freispruch herauskommen kann. So sah das auch Strafrichterin Stephanie Rohe, die die Kosten des Verfahrens der Landeskasse auferlegte und dem Erzieher zudem eine Entschädigung zuerkannte, weil er monatelang ohne Führerschein hatte auskommen müssen.