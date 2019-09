Burgdorf/Ehlershausen

Der Kinderschutzbund ( KSB) Burgdorf bietet in den Herbstferien wieder Betreuungstage für Grundschüler aus dem Stadtgebiet Burgdorf und der Region an. Vom 7. bis 11. Oktober werden die Jungen und Mädchen in den KSB-Räumen an der Hannoverschen Neustadt 32 in Burgdorf betreut. In der zweiten Ferienwoche, vom 14. bis 18. Oktober, stehen die Betreuer und Betreuerinnen in der Waldschule Ehlershausen bereit.

Das Programm, das das KSB-Team vorbereitet, ist nichts für Stubenhocker: Geplant sind Picknicks, Wanderungen, eine Stadtrallye und eine Schnitzeljagd durch den Wald. Um den Kindern eine besondere Ferienfreude zu machen, können sie eine Nacht in der Sporthalle der Grundschule Burgdorf übernachten, nachdem sie sich bei einem Discoabend müde getanzt haben.

Jeden Tag wird gemeinsam gekocht

An jedem Tag wird zudem mit den Kindern gemeinsam frisch gekocht. Damit will der KSB nicht zuletzt für eine gesunde Ernährung werben und die Alltagskompetenzen der Schüler fördern.Seit mehreren Jahren betreut der KSB in der Grundschule Burgdorf das Projekt „Knack Frisch“. Dabei lernen die Schüler auf spielerische Weise, wie sie gesund leben können.

„Neben dem festen Aktionsprogramm dürfen die Ferienkinder selbst entscheiden, wie sie ihre freie Zeit verbringen wollen“, versichert das Betreuungsteam.

Das kostet die Betreuung und so geht es zur Anmeldung

Die Kinder werden täglich von 7.30 bis 14.30 Uhr betreut, bei Bedarf auch bis 15.30 Uhr. Die Betreuung inklusive Mittagessen, Obst und Getränke kostet 16 Euro pro Tag und Kind. Für das zweite Kind werden 13 Euro berechnet. Für den Spätdienst werden zusätzlich 3.50 Euro berechnet. Anmeldungen sind möglich unter www.kinderschutzbund-burgdorf.de/ferien und per Telefon (05136) 2131.

Von Anette Wulf-Dettmer