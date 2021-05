Burgdorf

Beschädigte Hochsitze, Diffamierungen in den sozialen Medien, Gewaltaufrufe gegen namentlich genannte Jäger – seit Ende April erfahren die Mitglieder der Jägerschaft Burgdorf Wut und Hass. Die Angriffe hätten mittlerweile ein solches Ausmaß angenommen, dass man rechtliche Schritte prüfe, sagte der Jägerschaftvorsitzende Hans-Otto Thiele. „Die Jägerschaft Burgdorf verurteilt diese Handlungen einzelner selbst ernannter Wolfsschützer aufs Schärfste.“

Begonnen haben die Anfeindungen nach Thieles Worten mit einer Mitteilung des niedersächsischen Umweltministeriums vom 22. April. Das Haus von Olaf Lies (SPD) teilte vor gut einer Woche mit, dass in der Nacht ein bis zu zwei Jahre alter weiblicher Wolf erlegt worden sei – mit einer Ausnahmegenehmigung des Ministeriums zum Abschuss.

Abschussgenehmigung des Umweltministeriums

Das Ministerium hatte die Abschussgenehmigung für die beiden Elterntiere des Rudels erteilt, den Leitrüden und eine Fähe, das ist in der Jägersprache ein weibliches Tier. Seit dem Herbst 2019 war es im Territorium des Burgdorfer Rudels vermehrt zu Übergriffen von Wölfen auf Nutztiere gekommen. Dabei haben Wölfe nicht nur kleinere Nutztiere wie Schafe erbeutet, auch Rinder und vor allem Pferde wurden Opfer des Rudels. Mit der Abschussgenehmigung für die beiden Elterntiere sollte verhindert werden, dass „untypische Jagdtechniken“ an Jungtiere des Rudels weitergegeben werden. Eigentlich gelten Pferde und Rinder als wehrhafte Tiere und werden in der Regel seltener attackiert.

„Sprossen werden angesägt, damit die Leute abstürzen“: Hans-Otto Thiele, Vorsitzender der Burgdorfer Jägerschaft ist entsetzt. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Ob das Ende April erlegte Tier eines der beiden Elterntiere war, war am Ende der Woche noch unklar – die Untersuchungen laufen noch. Dennoch war der Abschuss von der Ausnahmegenehmigung und „von der geltenden Rechtslage nach dem Bundesnaturschutzgesetz vollumfänglich gedeckt“, erklärte ein Sprecher von Umweltminister Lies.

„Brennende Hochsitze hatten wir noch nicht“

Und doch ist es in der Folge verstärkt zu Übergriffen auf Burgdorfer Jäger gekommen. „Brennende Hochsitze wie in Uelzen hatten wir noch nicht. Aber Hochsitze werden angesägt oder umgesägt“, sagte der Jägerschaftsvorsitzende Thiele. „Oder Sprossen werden angesägt, damit die Leute abstürzen. Da besteht Gefahr für Leib und Leben. Das ist nicht in Ordnung.“

Was Thiele weiter stört: Es werde „vielfach auch bewusst falsch informiert“. Es gehe den Jägern nicht um die „Ausrottung“ der Wölfe. Auch würden keine „geheimen Wolfsjagden“ abgehalten, wie von Wolfsfreunden fälschlicherweise kolportiert werde. Die Jäger würden von den Wolfsschützern zudem an ihrer Aufgabe gehindert, die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest einzudämmen. „Wenn die durch den Wald laufen, weil sie meinen, wir würden illegalerweise Jagd auf Wölfe machen, dann können wir keine Wildschweine schießen“, sagt Thiele.

Von der Politik erwarten die Jäger mehr Unterstützung. Der Schutz der Wölfe und die Entnahme einzelner Tiere seien politisch angeordnet – darum müssten Politiker auch Farbe bekennen: „Illegal handeln nicht die, die eine solche rechtsstaatlich getroffene Entscheidung umsetzen.“ Das täten diejenigen, die vor Sachbeschädigung nicht zurückschreckten und Gefahr für Leib und Leben anderer in Kauf nehmen.

Von Karl Doeleke